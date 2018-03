Zuckerberg, '#deletefacebook' Hareketi Konusunda Kaygılı

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, '#deletefacebook hareketi henüz sayısal olarak bize zarar vermedi, fakat kullanıcılarımızın güvenini kaybettik' şeklinde bir açıklamada bulundu.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde kuvvet kazanan "#deletefacebook" hareketinin şirketinin geleceği için iyi olmadığını söyledi. Zuckerberg’e göre hesaplarını silen kullanıcı sayısı etkin bir seviyede değil. Silinen hesap sayısının oldukça az olduğunu Facebook’a herhangi bir etkisinin olmadığını söyleyen Zuckerberg, bu hareketin asıl zarar verici boyutunun, şirketinin imajı üstünde oluşacak güven problemleri olduğunu itiraf etti.



Gelelim “#deletefacebook” hashtag’inin bugünlerde neden bu kadar popüler olduğuna. Gündemi yakından takip eden okurlarımızın bileceği üzere, The Observer ve The New York Times’ta çıkan haberlere göre Facebook, İngiliz siyasi veri ajansı olan Cambridge Analytica’ya 50 milyon Facebook kullanıcısının özel verilerini bir şekilde vermişti. Zuckerberg, her ne kadar bizim kontrolümüzde gelişen bir durum değildi şeklinde açıklamalarla dikkati Facebook’un üstünden çekmeye çalışsa da şüpheler giderilememişti.

Tüm bu olaylar sonucunda hızla popülerlik kazanan hashtag yavaş yavaş Facebook yöneticilerini de rahatsız etmiş olacak ki Zuckerberg konuyla ilgili bir röportaj yapma gereği duydu.

New York Times tarafından yapılan röportajda, Zuckerberg'e #deletefacebook hareketi konusunda endişelenip endişelenmediğini ve Facebook üyeliklerini silen kullanıcıların şirketine etkisi soruldu. Zuckerberg bu soruya, "Bence yaşanan bu durumun en büyük kaybı kaybedilen kullanıcı sayısı değil, genel anlamda insanların Facebook'a olan güvenini yitirmeye başlaması diyebilirim. Henüz şirketimizi etkileyecek seviyede üyelik kaybı yaşamadık fakat bu güven duygusu tekrar inşaa etmek bizim sorumluluğumuz" cevabını vererek kaygılarını belirtti.

Siz Webtekno okurları bu konuda ne düşünüyorsunuz, sizce yıllar içinde devasa bir şirkete dönüşen, tahtı hiç sallanmayacakmış gibi görünen Facebook'un devri son buluyor olabilir mi? Hesap silme hareketini mantıklı buluyor musunuz?