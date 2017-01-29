Mark Zuckerberg, satın aldığı adadaki komşularına karşı açtığı davada geri adım atma kararı aldı.

Hatırlayacağınız üzere birkaç gün önce Mark Zuckerberg'in Hawaii'deki Kauai adasından, 3 kilometre karelik bir araziyi tam 100 milyon dolar karşılığında satın aldığından bahsetmiştik.

İşte bu söz konusu adada Zuckerberg, 'sessiz tapu ve bölünme yasası'nı kullanarak arazisinin içindeki bölgelere sahip olan yerlilere dava açmaya ve topraklar karşılığında ücretlerini sahiplerine vererek arazisini tam mülkiyete dönüştürmeyi amaçlamaktaydı.

Zuckerberg'in bu hamlesi, yani adanın yerlilerine karşı açtığı dava, kısa süre içerisinde ciddi oranda ses getirince genç milyarder, Facebook sayfasından bir açıklama yaparak; "Davayı toprakların sahiplerini bulup satıştan hakettikleri payı alabilmeleri için açtık. Bu insanların çoğu sahip olduklarının farkında olmadıkları bir şey için para alacaklar. Kimse adadan kovulmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Fakat Zuckerberg'e yönelik tepkiler, protestolar durmak bilmemiş, hatta şiddetini arttırmıştı. İşte bu durumun üzerine daha fazla tepki çekmemek isteyen Zuckerberg, davasından vazgeçiyor.

Yerel bir Hawaii gazetesinde yayınlanan açık mektuba göre Zuckerberg, daha önceden söz konusu davanın süreci ve geçmişi konusunda gerekli araştırmayı yapmadığını ve bundan kaynaklı olarak oldukça üzgün olduğunu belirtmekte. Hata yaptığını farkeden Zuckerberg, davadan da vazgeçme kararı almış.

Tabii bu Zuckerberg'in arsalar konusunda geri adım atacağı anlamına pek gelmiyor gibi. Zira Zuckerberg, ortak bir karar almak için Hawaiililer, çevreciler ve bölgedeki farklı grupları temsil eden liderler ile bir araya gelerek konuşacaklarını belirtmekte.