Genç milyarder Zuckerberg, eşi ile birlikte hastalıklara karşı savaş açtı. 50'ye yakın bilim insanına, 50 milyon dolarlık yatırım yapan Zuckerberg, hastalıklara çare bulacak.

Hastalıklar ile mücadele konusuna ciddi derecede odaklanmış olan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan ile bu konuda önemli bir adım atıyor.

Tüm hastalıkları tedavi etmek ve iyileştirmek gibi çılgınca bir planı olan Zuckerberg, hedefine ulaşmak adına önümüzdeki beş yıl boyunca düzinelerce bilim insanına fon sağlayacaklarını resmi olarak duyurdu.

Bu önemli adım, Zuckerberg ve Chan tarafından yönetilen bir kuruluş olan Chan-Zuckerberg Girişimi(CZI) tarafından atılmakta. 2016'nın Eylül ayında 3 milyar dolarlık bir çek defreti ile başlatılan programın amacı, bilimsel araştırmalara uzun vadeli yatırımlar yaparak 21.yüzyılın sonuna kadar bütün hastalıkları tedavi etmek. Tabii bu oldukça güçlü bir iddia ve ulaşılması epey zor bir hedef.

İşte bu girişimin parçalarından biri olan tıbbi araştırma organizasyonu Chan-Zuckerberg Biohub, araştırmalar için 50 milyon dolarlık kaynak sağlandığını açıkladı. 700'den fazla kişinin başvuruda bulunduğu ve 47 kişinin seçildiği programda, 50 milyon dolarlık kaynak önümüzdeki 5 yıl için bu 47 kişinin araştırmalarına harcanacak.

UCF, Berkley ve Stanford olmak üzere üç farklı üniversite ile ortaklığı bulunan Biohub eşbaşkanı Profesör Joseph DeRisi'nin konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Ortaklaşa çalıştığımız üç üniversite, Biohub'ın çalışmalarında da kemik kadroyu oluşturmakta. Araştırmacılarımız bu üç önemli araştırma kurumundan gelmekte ve burada yapılan işler, bu araştırmacıların imzasını taşımakta.

Hem Mark, hem de Priscilla, bilim konusunda oldukça hevesli kişiler. Yeni şeyler öğrenmekten ve araştırmaların en uç noktalarına varana kadar detaylarını bilmekten hoşlanıyorlar. Biohub olarak önemli sağlık sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yürütmekteyiz ve en iyi, yetenekli biyologları, bilim insanlarını, mühendisleri ve teknologları bulup, destekliyoruz. Ekibimize sunulabilecek en iyi bilimsel araç-gereçleri sunmaktayız ve bir araştırma için gerekli araç-gereç mevcut değilse onları icat edeceğiz."

Bakalım bu konu üzerine ciddi şekilde yoğunlaşan Zuckerberg'in 50'ye yakın bilim insanından oluşan bu yeni akibi, genç milyarderin hedeflediği şeylere ulaşabilecek mi?