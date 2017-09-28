Geçtiğimiz yıl Trump'ın zaferi ile sonuçlanan ABD başkanlık seçimlerinde Facebook’un halkın kanaatini Trump yönünde değiştirmek için bilinçli kampanyalar yaptığı iddiaları devam ediyor. Trump, “Facebook her zaman bana karşı olmuştur” gibi ters yönde bir açıklamada bulunduktan sonra Zuckerberg’den cevap gecikmedi.

ABD gibi iç işleriyle tüm dünyayı etkileyen başka bir ülke yoktur. Bu nedenle ABD’nin geçirdiği seçim, referandum, kriz gibi durumlar herkesi ilgilendirir. Özellikle sosyal medya kavramının da ABD’den dünyaya yayıldığını varsayarsak, işin içine teknoloji şirketleri de dahil oluyor. Diğer yandan o sosyal medya mecralarını biz de kullandığımız için, hangi potansiyelde olduklarını bilmekte fayda var.

Dünya tarihinin en dengesiz liderlerinden Trump, 2016 yılında beklenmedik bir şekilde rakibi Hillary Clinton’u başkanlık seçimlerinde geri bırakmayı başarmıştı. ABD halkının bu beklenmedik sonuca destek verme durumu hala tartışılıyor. Dünya çapındaki üye sayısı 2.2 milyarın üzerine çıkan Facebook ise her siyasi adaya meydanlardan daha etkili bir kanal sunuyor. Hatta Facebook’un Trump lehine bir sonuç çıkması için reklamlar, yapay haberler ve olumlu söylemleri arttırdığı ve böylece ABD vatandaşlarını etkilediği tartışılıyor.

Doğrusu bu vakte kadar Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’i böylesine politika ve siyasete karışmış halde görmemiştik. Hatta dün bir ziyareti sırasındaki kıyafeti tartışma konusu olmuş ve size aşağıdaki haberde bunu iletmiştik:

Trump, çıkan iddialar üzerine Facebook’un platform olarak ona her zaman karşı olduğunu belirtti. Zaten bir ABD başkanından aksi yönde bir açıklama beklemek zor, hele bu Trump ise. Elbette destek alsa da bunu kabul etmeyecek ve destek aldığı platformun imajını sarsmamak amacıyla ağız birliği yapacaktır. Tıpkı Zuckerberg’in tüm iddiaları Trump’a ateş püskürerek reddetmesi gibi.

İşte Zuckerberg'in mesajı:

Bu sabah Başkan Trump'ın attığı, Facebook'un her zaman ona karşı olduğunu iddia ettiği tweet’e ederek yanıt vermek istiyorum.

Her gün insanları bir araya getirmek ve herkes için bir topluluk inşa amacıyla çalışıyorum. Bütün insanların ses çıkarabildikleri ve tüm fikirler için ortak bir platform oluşturmayı umuyoruz.

Trump, Facebook'un ona karşı olduğunu söylüyor. Liberaller Trump'a yardım ettiğimizi iddia ediyorlar. Her iki taraf da beğenmediği fikirler ve içeriklerden dolayı üzülüyor. Tüm fikirler için bir platform inşaa etmek işte buna benziyor.

Gerçekler, Facebook'un 2016 seçimlerinde oynadığı büyük rolün çoğu kişinin söylediklerinden farklı olduğunu ortaya koyuyor:

Bu seçimlerde her zamankinden daha fazla insan ses çıkarttı. Sosyal medya dışına hiç yansımayan konular üzerinde tartışılan milyarlarca etkileşim vardı.

Bu, adayların bildirdiği birincil yol olarak interneti merkez aldığı ilk ABD seçimi oldu. Her adayın her gün on milyonlarca takipçiyle doğrudan iletişime geçmek için bir Facebook sayfası vardı.

Kampanyalar, mesajlarını daha da ileri götürmek için çevrimiçi olarak yüz milyonlarca dolar harcamıştı.

2 milyon kararsız seçmenin oy kullanmalarını sağlamak amacıyla çalıştık. Bu çabamız, Trump ve Clinton kampanyalarının toplamından bile daha fazla kararsızı etkiledi.

Elimizdeki veriler, her zaman, insanların sesini duyurmanın, adayların milyonlarca kişiye oy kullanmaları doğrudan iletişim kurmalarına olanak tanıdı ve etkileşimde büyük rol oynadığımızı kanıtladı.

Herkes için bir topluluk oluşturmak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz. Yanlış bilgilendirmeye ve seçimleri bozmaya çalışan dış devletlere karşı savunma yapmak için gardımızı alacağız. Dünyanın her yerinde serbest ve adil seçimin bütünlüğünü sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Topluluğumuzun demokraside iyi fikirler ve güçler için bir platform olmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.