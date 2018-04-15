Zuckerberg, Güvenliği İçin 8.9 Milyon Dolar Harcıyor!

Facebook kurucu ortağı Mark Zuckerberg, Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı açıklamaya göre, şirketin güvenlik detayı yılda yaklaşık 9 milyon dolara mal oluyor.

Facebook kurucu ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Zuckerberg, Borsa Komisyonu'na yaptığı açıklamasında, 2017 yılında güvenli seyahat harcamalarının 8.9 milyon dolar olduğunu açıkladı. Buna rağmen Zuckerberg’in 1 dolar olan maaşı hiç değişmemişti. Zuckerberg ayrıca, Facebook'un hisse senedinin on iki ay boyunca 115 dolardan 190 dolara çıkmış olmasına rağmen, geçen yıl boyunca herhangi bir nakit ikramiyesi veya hisse senedi ödülü de almadı.

Zuckerberg’in ifade ettiği rakamın içerisinde, özel uçak kiralama giderlerinden, evde çalışan yardımcı masraflarına kadar birçok gider vardı. Durumdan hoşlanmayan ve Zuckerberg’i şikayet eden Sheryl Sandberg, benzer bir programa sahip olmasına rağmen Facebook için yılda 2.7 milyon dolarlık bir harcama yapmıştı. Ancak Sandberg, Facebook hisselerinin 242 milyon dolarlık kısmını elinde tutmuş ve 2016 yılında, tazminat olarak yaklaşık 24.5 milyon dolar ödüllendirilen Sandberg’e ayrıca 2 milyon doları aşan bir miktar nakit de verilmişti.

Hem Bay Zuckerberg hem de Bayan Sandberg, şu anda Cambridge Analyrica tartışmalarında hedef oklarını üzerlerinde taşıyorlar. Bu bağlamda her ikisi de bilgi güvenliğinin geleceği için kullanıcılarına dikkat sözü verdiler. Peki konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce aradaki uçurum fiyatlandırmanın sebebi ne olabilir?