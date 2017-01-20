Zuckerberg Hakkında Bomba İddia: Bir Sonraki Seçimlerde ABD Başkanı Olabilir!

Daha Donald Trump başkanlık koltuğuna oturmamışken müthiş bir iddia ortaya atıldı. Mark Zuckerberg’in 2020 ya da 2024 seçimlerde ABD başkanı seçilebileceği söyleniyor.

ABD’li seçmenler geçtiğimiz yılın Kasım ayında seçimini yapmış ve ünlü işadamı Donald Trump’ı başkan seçmişti. Trump henüz başkanlık koltuğuna oturmamışken bir sonraki seçimlerde kimin başkan seçileceğine dair müthiş bir dedikodu ortaya çıktı.

ABD’den gelen haberlere göre Zuckerberg, bir sonraki seçimlerde ABD başkanlığı için aday olacak. Bir önceki başkan Barack Obama’nın ekibinden işe alımlar yaptığı belirtilen Zuckerberg’in, Obama’nın seçim kampanyasının başındaki isim David Plouffe’yi hayırsever kurum olan Chan Zuckerberg Girişimi’ne dahil ettiği dahi söyleniyor.

Zuckerberg şu an 32 yaşında, dolayısıyla başkan seçilebilmesi için önünde 3 yıl daha var. Çünkü ABD’de başkanlık seçimi için 35 yaşın doldurulması şart koşuluyor.

Zuckerberg’in en sevdiği oyunlar arasında strateji oyunlarından olan ‘civilization’ geliyor. Bu nedenle Zuckerberg için arkadaşları arasında ‘yeni imparator’ benzetmesi dahi yapılıyor. Bunun dışında Facebook kurucusunun arkadaşlarıyla evinde yaptığı sohbetlerde başkan olmak istediği yönünde söylemlerde bulunduğu belirtiliyor.