Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, ABD Kongresinde senatör ve milletvekillerine verdiği ifadeler sırasında sergilediği yüz ifadeleriyle espri konusu oldu.

Sosyal medya devi Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica’nın milyonlarca insanın kişisel verilerini çalmasıyla ilgili ABD kongresinde ifade verdi. 2 gün boyunca senatör ve milletvekillerine açıklamalarda bulunan Zuckerberg’in bu süreçte ne kadar zorlandığı kameralara yansıdı.

Öğrenci olduğu sırada kurduğu Facebook’u 2.2 milyar insanla dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya yapmayı başaran Zuckerberg, hayatının en zorlu süreçlerinden birini yaşıyor. 2 gün boyunca senatör ve milletvekillerine ifade veren ünlü CEO, bu süreçte ekranlara yansıyan yüz ifadeleri ile ne kadar çok zorlandığını herkese gösterdi.

Zuckerberg’in bu komik görüntüleri Twitter’da da büyük yankı uyandırdı. Pek çok kişi, ünlü CEO’nun zor anlarını komik ifadelerle paylaştı. İşte 2 gündür paylaşılan komik Zuckerberg görüntüleri:

Özellikle ilk gün senatörlerin karşısında zorlanan Zuckerberg, bu süreçte yüz ifadeleriyle de duygu ve düşüncelerini belli etti. Zuckerberg’in duygusuz yüz ifadeleri, Star Trek dizisinin yapay zekası Data karakterine benzetildi.

Şu an da bana vurdu, veriyi analiz etmek için onu izledim.

Zuckerberg’in senatörler karşısında bol bol su içmesi de gözlerden kaçmadı. “Su içmek” eylemini baştan yazan Zuckerberg, komik görüntülere sahne oldu.

Su içmeyi unutma, insanlar suyu sever

Bir Twitter kullanıcısı ise Zuckerberg’in su içtiği fotoğrafı, “Eylemlerimin sonuçları olabileceğini anladığımda ben” şeklinde paylaştı.

Zuckerberg bu süreçte çok rahat olmayan yüz ifadeleri sergilemiş olsa da, fotoğrafçıları görünce bunun nedenini anlayabiliyoruz.

Şahsen ben Facebook’taki sahte haberlerin seçimleri etkilemediği fikrinin çılgınca bir fikir olduğunu düşünüyorum.

Zuckerberg’in Zor Anları

Uzun saatler boyunca süren soruşturmada pek çok mantıksız soru da ortaya çıktı. ABD kongresindeki senatörlerin yaşlı olması nedeniyle, Zuckerberg’in bazı açıklamalar yaparken interneti ve teknolojiyi anlatmak zorunda kaldığı görüldü. Bu konuya değinen bazı kullanıcılar, “Zuckerberg, her gencin en büyük kabusunu yaşıyor. Ülkenin yaşlılarına teknolojinin nasıl çalıştığını anlatmaya çalışmak” şeklinde tweetler attılar.

Zuckerberg’in ifadesi sırasında senatör Orrin Hatch, “Facebook’un ücretsiz olmasına rağmen nasıl sürdürülebilir bir işletme modeli kurabildiğini” sordu. Zuckerberg ise bu soru üzerine, “Senatör, reklam alıyoruz” diyerek trajikomik sayılabilecek bir cevap verdi.

Bu tarz sorular üzerine Twitter kullanıcıları da senatörler ile dalga geçmeye başladı.

Zuckerberg: Facebook hakkında soracağınız sorulara karşı hazırım.

84 yaşındaki senatör: Mükemmel. Bay Zuckerberg, benim FarmVille çiftliğimde daha çok domuza ihtiyacım var, ancak nereden alacağımı bilmiyorum.

Bay Zuckerberg, Facebook hakkında bir sorum var: Hotmail hesabımı nereden bulabilirim?

Zuckerberg’in zorlu süreci şimdilik tamamlanmış gibi duruyor. Bakalım ilerleyen günlerde Facebook’un daha büyük bir sıkıntı yaşadığını görecek miyiz?