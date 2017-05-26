Mark Zuckerberg'in yıllar sonra eski okuluna gelerek mezuniyet konuşması yaptığı canlı yayın ele geçirildi. Ortaya son derece ilginç altyazılar çıktı.

Harvard’ı yarım bırakarak dünyanın en büyük şirketlerinden birisini kurmayı başaran Mark Zuckerberg, dün Harvard’da konuşma yapmak için sahneye çıktı. Haberini daha önce yaptığımız gibi Bill Gates’den sonra onur ödülünü kazanan ikinci öğrenci olan Zuckerberg, mezuniyet konuşmasını yaparken sahnede olmasa da videoda komik anlar yaşandı. Zuckerberg sahnede konuşma yapmaya başlamadan hemen önce okuldaki öğrenci gazetesinin web sayfasını hackleyen bir grup genç, Zuckerberg sahnedeyken canlı yayının altyazılarını tamamıyla anlamsız bir şekilde ilettiler.

Zuckerberg’in konuşması Facebook’tan canlı yayınlanacaktı, ancak video kontrolünü ele geçiren gençler anlamsız anlamsız cümleler kurdular. Zuckerberg, bu konuşmaları yaparken otomasyon karşısında çalışma dünyasında yer bulma, toplumsal ilerleme ve üretme, daha az şanslı insanlar için fırsatlar yaratma, iş dünyasında bir yer bulma konularından bahsetse de altyazıdan takip etmeye çalışan izleyiciler, konuları daha farklı yerlere çekmiş olabilir. Gelin, Zuckerberg’in konuşmasında dikkat çeken olaylara bir de böyle bakalım.

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