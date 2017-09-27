Dünyanın en önemli şirketlerinden birinin sahibisiniz ve kot pantolonla sade bir tişört dışında hiçbir şey giymiyor, neredeyse bütün önemli işlerinizi de aynı kıyafetlerle yapıyorsunuz. Zuckerberg’in bu tavrı kimilerine göre oldukça can sıkıcı. (Trump'a göre değil)

Son günlerde Mark Zuckerberg’in geçtiğimiz yıl yapılan ABD seçimlerinde sonuçları önemli oranda etkileyecek işler yaptığı konuşuluyor. Hatta ciddi bir kesim kendisine Trump’ın elinden tuttuğu için sinirli ve sert eleştirilerin dozu da gittikçe yükseliyor.

Zuckerberg’in filmlere konu olan ve vakti zamanında fazlasıyla tartışılan giyim tarzını bilirsiniz. Fazlasıyla rahat ve bulunduğu pozisyona göre alışılmışın oldukça dışında bir yapısı var. Kendisi her ne kadar kıyafet seçimi yapmaktan hoşlanmadığını ve zaman kazanmak için hep aynı şeylerin eşlerini giydiğini söylese de, kurumsal çizgiden uzak oluşu tekrar gündeme getirildi.

Geçtiğimiz pazartesi günü ABD’nin en etkin valilerinden John Carney ile bir araya gelen Zuck, objektiflere bu pozu verdi:

Burada asıl konuşulması gereken şey Zuckerberg’in kıyafet tercihinin ortama uygun olmaması değil, bulunduğu pozisyon. Çünkü dünya üzerindeki bütün şirketlerden daha objektif davranması gereken Facebook kurucusu olarak politikanın fazlasıyla içine girmiş durumda. Zira Vali Carney, Trump’ın seçimdeki rakibi olan Hillary Cilinton’un Demokrat Parti’sine üye.

Trump’un lehine dönen seçim sonuçlarının sorumlusu olarak suçlanmak, böyle bir pozisyondaysanız imaj kaygısı yaşamanıza neden olur. Bu nedenle karşı görüşten önemli bir isimle her zamanki Zuckerberg olarak ortaya çıkarsınız. Böyle bir ziyaretin asıl amacı ise “Benim insanları etkilemek için bir sebebim ve endişem yok” imajı yaratmaktır. İşte gerçek siyaset de burada başlar.

Açıkçası kendisinin geçtiğimiz seçimlerde ABD başkanlığına aday olacağı konuşulmuştu ve Zuck, bu iddiaları net bir dille reddetmemişti.