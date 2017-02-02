Zuckerberg’in Oculus için açılan dava sonucu katıldığı mahkemeden karar çıktı. Şirket, 500 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Facebook 2014 yılının Mart ayında Oculus’u satın almış, şirketin CTO’luk görevini üstlenen John Carmack’ın da beraberinde bazı patentleri götürdüğü iddia edilmişti. Bu sebeple ZeniMax Oculus’a, dolayısıyla sahibi olduğu Facebook’a dava açmış, Zuckerberg de geçtiğimiz ay içerisinde ifade vermişti. Dün itibarıyla jüri kararını açıklayarak Facebook’u 500 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

500 milyon doların 200 milyon doları, gizlilik anlaşmasının ihlal edilmesini kapsıyor. 50 milyon dolar telif hakkı ihlali, 100 milyon dolar Oculus’un kurucusu Palmer Luckey’in ve 150 milyon dolar da Oculus’un eski CEO’su Brendan Iribe’nin yalan bildirimleri sonucu belirlenmiş.

ZeniMax, 2014 yılında açtığı davadan beri 4 milyar dolar civarında bir tazminat bedeli talep ediyordu. 500 milyon dolar beklentilerin oldukça altında kalan bir bedel olduğu gerekçesiyle şirket, karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Fakat yine de şirketin kararı kazanılmış bir zafer olarak karşıladığı söyleniyor. Gerçi ZeniMax davanın merkezine ‘ticari hırsızlık’ iddialarını koymuş ve mahkeme bu iddiayı kabul etmemiş. Ayrıca alınan kararların bazıları da hayal kırıklığı yaratmış.

Sonuç olarak ‘elde var 0’ yerine 500 milyon dolar, şirketi şimdilik memnun etmeye yetmiş. Fakat ZeniMax Oculus’la henüz işinin bitmediğini, teknolojilerinin izinsiz kullanımının önüne geçmek için çabalarını devam ettireceğini açıkladı.