Yaptığı yanlış 'faaliyetler' ile Facebook'u milyarlarca dolarlık cezanın eşiğine getiren Mark Zuckerberg'in özel harcamaları nedeni ile şirkete yıllık 8.8 milyon dolar masraf çıkardığı ortaya çıktı.

Cambridge Analytica skandalı sonrasında dünyanın dört bir yanından internet ve sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarına maruz kalan Facebook kurucu ve CEO’su Mark Zuckerberg, şimdi de yıllık harcamaları ile gündeme geldi.

Resmi Facebook kayıtlarında maaşı 1 dolar olarak gösterilen Zuckerberg’in yıllık 8.8 milyon doları bulan seyahat ve güvenlik masrafları ise doğrudan Facebook tarafından karşılanıyor. Bu masrafların içinde kiraladığı özel uçaklar ve evinde çalıştırdığı hizmetçiler de bulunuyor.

Facebook’un iki numaralı ismi konumunda bulunan Sherly Sandberg için ise yine Facebook tarafından yıllık 2.6 milyon dolarlık ödeme yapıldı. Fakat Sandberg’in elinde Zuckerberg’ten farklı olarak 250 milyon dolarlık Facebook hissesi bulunuyor.

Dünyanın en çok satan ikinci akıllı telefon markası olan Apple’ın CEO’su Tim Cook için Apple tarafından karşılanan seyahat ve güvenlik masrafları ise 317.325 dolar seviyesinde. Tabii Cook’un Apple’dan 3 milyon dolar maaş aldığını hatırlatalım.