Zuckerberg, İngiltere’nin İfade Çağrısını Reddetti!

Veri paylaşımı ile ilgili ifade vermesi için İngiltere parlamentosuna çağıran Mark Zuckerberg, bu isteği reddetti.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, şirketi kurduğundan beri yaşanılan en büyük krizin içinden çıkmaya çalışıyor. 50 milyon insanın verilerini siyasi danışmanlık şirketine kaptıran Facebook, bu olayın ardından defalarca kez özür mesajı yayınlamış olsa da olay daha uzun süre durulacak gibi durmuyor.

Şirketin sahibi Zuckerberg, bu olayların ardından ABD Kongresi’nde yapılacak duruşmada ifade vermek üzere çağrıldı. Kongrenin hangi tarihte gerçekleşeceği ise şu anda bilinmiyor. Ortaya çıkan bilgilere göre 12 Nisan’da gerçekleşmesi beklenen kongrenin tam tarihi şu anda doğrulanmadı.

Zuckerberg ABD’ye gidip ifade vermeyi kabul ederken, İngiltere parlamentosunun ifade çağrısını reddettiğini açıkladı. İngiltere parlamentosuna soruları yanıtlaması için üst düzey bir yöneticiyi göndereceklerini duyuran Facebook, Avrupa Birliği tarafından da ifade vermesi için çağrıldı.

Olayın genel itibariyle İngiltere’de patlak vermesinden dolayı Zuckerberg’in neden İngiltere’de ifade vermediği bilinmiyor. Veri ihlali olayı, bir İngiliz analiz şirketi olan Cambridge Analytica’nın 50 milyon kişiye ait kişisel bilgileri kullanarak, 2016 ABD Başkanlık seçimlerine doğrudan etki ettiğinin ortaya çıkmasıyla anlaşılmıştı.

Facebook, bu olayın ortaya çıkmasının ardından adeta tereyağı gibi eriyor. Şirket 16 Mart 2018’den bu yana yüzde 18 değer kaybederek, en büyük şirketlerin bile batabileceğini herkese göstermiş oldu. Facebook bu davalarda suçlu bulunursa, trilyonlarca dolarlık zararla karşı karşıya olması bekleniyor.