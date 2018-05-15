Zuckerberg, İngiltere Hükümeti Tarafından 'Suçlu' İlan Edildi

Geçtiğimiz aylarda yapılan çağrıyı reddetmesine rağmen ısrarla ikinci kez İngiltere'ye davet edilen Zuckerberg, işlerin kızışacağını bile bile ikinci çağrıyı da reddetti.

Cambridge Analytica skandalının ardından İngiltere, Mark Zuckerberg'ün kullanıcı verileri gizliliği hakkındaki soruları yanıtlaması için İngiltere'de meclis komitesi karşısına çıkmasını istemişti. Ancak Zuckerberg bu teklifi reddederek yerine vekili olarak CTO Mike Schroepfer’ı göndermişti. Bu durum karşısında İngiliz hükümeti yeni bir çağrıda bulunmuş ve eğer olumlu yanıt vermezse Zuckerberg'in İngiltere'ye adım attığı an suçlu muamelesi göreceğini söylemişti.

‘Gerçekleşen skandala karşılık aldığımız cevaplar son derece yetersizdi, Mark Zuckerberg’e olan davetimizi tekrar dile getiriyoruz. Kendisinin talebimize olumlu cevap vermesini umuyoruz, aksi takdirde İngiltereye adım attığı an kendisini bir suçlu gibi karşılayacağımıza dair şüphe yok. ’ sözleri ile yeniden çağrılan Zuckerberg, tüm bu tehditvari dile ve ısrarlara rağmen ikinci çağrıyı da reddetti.

Zuckerberg'ün önümüzdeki günlerde İngiltere'yi ziyaret planı olmadığını, ancak durumun ciddiyetinin farkında olduğunu ve İngiltere hükümeti ile çalışarak sorunu çözmek için elinden geleni yapacağı yönünde bir açıklama yapıldı ve teklif 'nazikçe' reddedildi.

Ancak Medya Komitesi Başkanı Collins bu cevap ile ilgili 'Zuckerberg söyledikleri gibi konunun ciddiyetinin farkındaysa, palamento karşısına çıkarak soruları cevaplaması gerekir. Bu sorun sadece hükümet ile ilgili değil, Facebook kullanan 10 milyondan fazla vatandaşımızla da ilgili' diyerek Zuckerbeg'ün cevabına sert bir şekilde karşılık verdi.