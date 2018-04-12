Facebook hakkında yaklaşık iki yıldır süre gelen bir komplo teorisi var. Uygulamanın açık olduğu zamanlarda, telefonlardaki mikrofonları kullanarak dinleme yaptığı konusu hala tartışılıyor. Dün ABD senatörleri karşısında ifade veren Zuckerberg, bu konudaki söylemlerini yineledi.

Cambridge Analytica ile yaşanan gizlilik ihlali skandalından sonra ABD Senatosu’nda gönüllü olarak dün ifade veren Zuckerberg, senatörler tarafından fazlasıyla köşeye sıkıştırıldı. Konu kullanıcılardan elde edildiği söylenen haksız verilere geldiğinde bir senatör, artık çok sık duymaya başladığımız söylentiyi aydınlatmak istedi. Facebook'un bu dinlemeleri yaparak, reklamlar için kullandığı söyleniyordu.

İnternette uzun bir süredir tartışılan Facebook uygulamasının casusluk yaptığı, arka planda açık konumda ve kullanılmıyorken insanları dinlediğine yönelik iddialar Zuckerberg’e soruldu.

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Senatör Gary Peters ile Zuckerberg arasında geçen konuşma tam olarak şöyle gerçekleşti:

Gary Peters: Evet veya hayır olarak cevap verin, Facebook kullanıcılar hakkındaki kişisel bilgileri zenginleştirmek adına mobil cihazlarda bulunan ses cihazını kullanıyor mu?”

Mark Zuckerberg: Hayır.

Mark Zuckerberg: Senator, lütfen bu konuyu açıklığa kavuşturmama müsaade edin, mikrofonunuz üzerinden neler olduğunu dinlediğimize ve bunu reklamlar için kullandığımıza dair etrafta dolaşan bir komplo teorisinden bahsediyorsunuz. Net olmak gerekirse, biz insanların cihazlarından video çekmesini ve paylaşmasını sağlıyoruz. Eğer videoların sesi varsa siz videoyu kaydederken ona erişebiliyoruz, böylece videonuzun sesi olduğundan emin olarak daha iyi bir hizmet veriyoruz. Bu konunun oldukça net olduğunu düşünüyorum. Ama yine de bu konuda eksiksiz bir açıklama yaptığımdan emin olmak istedim.

Gary Peters: Umarım bu açıklama aldığım duyumların büyük bir kısmını dağıtır.

Zuckerberg, buna benzer bir açıklamayı, 2016’de iddialar ilk ekz ortaya çıktığında da yapmıştı. Ancak sonrasında internet ortamında yer alan videolar, komplo teorilerini tekrar alevlendirdi.

Peters’ın söylediği gibi Zuck’ın bu açıklamalarının doğru olduğuna inanmak, Facebook’un gerçekten de insanları dinlemediğini düşünmek istiyoruz. Ancak durum şu ki, senatoda verilen bir ifadenin bu durum için yeterli bir açıklama olmadığı açık. Facebook’un bu tarz konularda daha net kanıtlar sunup kullanıcılarını rahatlatması gerekiyor.