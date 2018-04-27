Cambridge skandalının üstünden henüz sayılı zaman geçmesine karşın Facebook, son 27 ayın en kazançlı gününü yaşadı. Zuckerberg daha da zengin oldu.

Geçtiğimiz şubat ayının başında Facebook’un hisse değeri 195,32 dolara çıkarak rekor kırmış, ardından patlak veren Cambridge Analytica skandalına dair haberler ile beraber hızlı bir düşüş yaşamıştı. Fakat elde edilen veriler gösteriyor ki bu sert düşüşün etkisi yalnızca 19 Mart ile 24 Nisan tarihleri arasında hissedildi, şirket hisseleri bu dönemde %13,7 değer kaybetti.

Tüm bunlara karşın bu yılın birinci çeyreğine dair kazanç değerini açıklayan Facebook, bu yıl da şirketin değerinin arttığını açıkladı. Üstelik tüm bu skandal dalgalanmasına rağmen Facebook tam tamına aylık 2,2 milyar aylık kullanıcıya ulaşarak, ulaşılması güç bir rekora daha imza attı. En kısa özetiyle Facebook bugün, 28 Ocak 2016’dan bu yana en karlı gününü yaşıyor. Yapılan açıklamaya göre skandalın kilit ismi Zuckerberg’in serveti 5.7 milyar doları buldu. Facebook’un sansasyonel CEO’su bu gelişme ile beraber dünyanın en zengin 5. insanı olarak 7.cilikten 5.ciliğe terfi etti.

Böylesine büyük ve global çaplı bir skandaldan daha da karlı çıkan Zuckerberg’in kriz yönetimi konusunda usta bir ekibi olduğu her halinden anlaşılıyor. Etik olarak ortada iş ahlakına uymayan bir skandal olmasına karşın, şirket başarısı dalında objektif gözle bakılırsa, ortada oldukça enteresan bir başarı öyküsü var. Bizlere ‘reklamın iyisi kötüsü’ sözlerini hatırlatan bu gelişme, dev şirketlerin tahtının sallanmasının ne kadar zor olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.