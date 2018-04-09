Zuma Uydusunun Kaybolmasının Sorumlusu SpaceX Değil

ABD'nin casus uydusu Zuma, fırlatılmasının ardından ortadan kaybolmuştu. Yörüngeye yerleşemeden atmosfere geri dönen uydunun başarısızlığının sorumlusunun SpaceX olmadığı ortaya çıktı.

ABD'nin casus uydusu Zuma, Ocak ayında SpaceX tarafından fırlatılmış ardından ise ortadan kaybolmuştu. ABD yetkilileri, bu durumun suçlusu olarak SpaceX'i gösterse de; Wall Street Journal'ın yayınladığı haber işleri değiştiriyor.

Yayınlanan raporda, milyarlarca dolarlık roketin tepesine yerleştirilen 'payload' adaptörünün düzgün yerleştirilmediği ortaya çıktı. Northrop Grumman adlı şirket tarafından üretilen bu adaptör, fırlatmanın başarısızlığının ana sebebi. Yani fırlatmanın başarısızlığının arkasında yatan neden, SpaceX'in hatası değil.

ABD'nin detaylarını gizli tuttuğu Zuma uydusu nasıl bir amaca hizmet edecekti bilinmez, ancak SpaceX'in üzerine yıkılan bu başarısızlığın asılsız olduğunu öğrenmiş olduk. Fırlatma hatası sonucu atmosfere geri dönen uydu, ABD'yi milyarlarca dolar zarara uğratmış oldu. ABD'nin bu uyduyu tekrardan üretip üretmeyeceği ise merak konusu.

Son yıllarda deneme-yanılma yoluyla, başarılı ve başarısız fırlatmalar yapan SpaceX, Dünya'nın en büyük uzay şirketi olma yolunda ilerliyor. Elon Musk'ın Mars hayalini gerçekleştirme konusunda çalışmalar yapan SpaceX'in üstlendiği bu fırlatma, şimdilik başarısız olmuş oldu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? ABD'nin gizli uydusu Zuma'nın başarısızlığında, SpaceX'in ihmali olduğunu düşünüyor musunuz?