Zynga, Türk Oyun Firmasının Oyunlarını Satın Aldı!

Zynga, Peak Games'in 3 mobil oyunu için 100 milyon dolar ücret ödemeyi kabul etti.

Türkiye’nin en büyük oyun şirketlerinden birisi olan Peak Games, oyunlarının bir bölümünü dünyaca ünlü şirket Zynga’ya sattı. Toplamda 100 milyon dolar karşılığında satılan oyun hakları, Peak Games’in kart ve okey oyunlarını kapsıyor.

Spades Plus, Gin Rummy Plus ve Okey oyunları için yapılan anlaşma kapsamında, oyunlar Zynga’ya ait olacak. Toy Blast ve Toon Blast ise Peak Games bünyesinde yayınlanmaya devam edecek. Bu anlaşmanın ardından Peak Games İstanbul merkezli bir bağımsız oyun firması olarak çalışmalarını sürdürecek.

Türkiye’de mobil oyun pazarının ne kadar büyüdüğünün bir göstergesi olan bu satın alım, Zynga için de önemli bir adım olarak gösteriliyor. Bu anlaşma Zynga’nın yeni CEO’su Frank Gibeau’nun göreve gelmesinin ardından yapılan en büyük yatırım olarak dikkat çekti. Zynga daha önce CSR Racing ve Dawn of Titans gibi oyunların yapımcısı olan NaturalMotion’u 527 milyon dolar karşılığında satın almıştı.

Toplamda 1524 tane çalışanı olan Zynga, mobil oyun pazarında geleceği olan oyunları sürekli toplayarak daha farklı yerlerden oyuncu kitlesi toplamayı hedefliyor. Bu satın alımla birlikte Peak Games’in bir grup çalışanı da Zynga bünyesinde geçti.

Geçtiğimiz aylarda Peak Games’le Hasbro arasında telif savaşı yaşanmıştı. Savaşın sonunda firmalar karşılıklı anlaşmaya varmış, Hasbro oyununu yayından kaldırmıştı. Bunun dışında herhangi bir değişim olup olmadığı bilinmiyor.