Tesla Roadster'in İnanılmaz Kalkış Hızı Yolcuları Şok Etti

Tesla Roadster’in durağan halden saatte 100 kilometre hıza ulaşması 2 saniyeden daha kısa sürüyor. Bu deneyimi ilk kez yaşayanlar ise inanmakta güçlük çekiyor.

100 kilometre hızla yolculuk etmek, aslında çok da büyük bir olay sayılmaz. Hayatınızın herhangi bir döneminde, otobanda yolculuk eden bir otomobilin içinde bulunduysanız mutlaka bu hızla yolculuk etmişsinizdir. Durduğunuz halden saatte 100 kilometre hıza çıkmanız ise başka bir şey. Burada işin içine eylemsizlik giriyor.

Bu his öyle etkili ki, sırf kısa mesafede en yüksek hıza ulaşmak üzerine kurgulanmış bir yarış çeşidi var. Tesla Roadster da bu hissi sonuna kadar yaşatıyor. Tesla, araçlarının “gelmiş geçmiş en hızlı seri üretim araba” olduğunu iddia ediyor. Firmadan yayınlanan yeni videoda, Tesla Roadster’in test sürüşleri ve bu sürüşleri gerçekleştiren kişilerin tepkileri görülüyor.

Tesla Roadster, saatte 160 km hıza ise 4.2 saniyede ulaşıyor. Aracın en yüksek hızı ise 400 kilometre/saatten biraz daha fazla. Fiyat etiketinde 200 bin dolar yazacağı açıklanan Tesla Roadster’in asfaltlara çıkışı ise 2020 yılında olacak.