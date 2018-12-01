Kendine Alıcı Bulamayan 1 Centlik Tarihi Kar Aracı Prototipi

İnternette ilginç birçok şeyin satıldığını biliyoruz; ancak eski savaş araçlarının prototiplerinin satıldığını görmek çok daha ilginç. Studebaker T-15 Paletli Kar Aracı'nda ise durum tam olarak bu.

Star Wars'tan çıkmış bir araca benzeyen Studebaker T-15 askeri paletli, aslında ABD tarafından 2. Dünya Savaşı'nda Norveç'te komando operasyonları sırasında kullanılacaktı. Bir şekilde eBay'e düşen bu araca ise şu ana kadar hiçbir alıcı çıkmadı. Günlük hayatta muhtemelen kimsenin işine yaramayacak olsa da, birçok "toplayıcı" için oldukça "gerekli" gözüken böyle bir aracın alıcı bulmaması ise gerçekten tuhaf.

Kar araçlarının (Weasel) orijinallerinden olan M29, Studebaker tarafından yapılmıştı ancak herhangi bir beyaz renge sahip değildi. Standart kamuflaj yeşilinin Norveç gibi bir ortamda çok fazla işe yaramayacağı anlaşıldığında beyaza boyanan araç, daha sonra yeni modelle güncellemişti.

Studebaker Model 6-170 Champion, 6 silindirli bir motora ve önde de bir sürücü yerine sahipti. 265 kilometre menzile saatte 58 kilometre hıza sahip olan bu araç da görevini yeteri kadar yerine getirmişti. 15 inçlik lastik paletleri olan Champion, hem suda hem de karada çalışması için yapılmış olsa da ufak sularda bile bozulabiliyordu.

Yukarıda bahsettiğimiz araçlar her ne kadar Britanya, Fransa ve Kanada gibi ülkelerde kullanılmış olsa da satışa çıkan T-15 bir prototip olduğu için hiç kullanılmadı. 2011'de sadece 1 centlik bir fiyatla açık artırmaya çıkarılmış olan T-15, kışın çetin geçtiği ülkelerde faydalı olabilecekken alınmamış olması ise merak uyandırıcı.