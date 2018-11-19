1 Haftadır Yaşanan Kripto Para Krizinin Arkasında Ne Var?

Ripple, dünyanın en değerli ikinci kripto parası olduktan sonra, piyasalarda çok ciddi bir dalgalanma yaşanmaya başladı. Bitcoin başta olmak üzere pek çok kripto para birimi, yaklaşık bir haftadır dibe sürükleniyor. Avrupa, ABD, IMF ve diğer bütün finansal etkiye sahip devlet, kurum ve kişilerin açıklamalarından hareketle, yılın en büyük krizlerinden birisini analiz ediyoruz.

Kripto para piyasaları, geleneksel ekonomik sistemlerin en üçlü alternatifini oluşturmak için güçlü bir temel atıyor. Henüz dünya çapındaki finansal hukuk sistemlerinin, tamamen dijitalleşen maddi varlıklara ilişkin net düzenlemeler içermemesi, güce sahip olan herkesin spekülasyon yaratmasına neden olabiliyor. Yıl boyunca 2017’nin son aylarını mumla aratan kripto para piyasasından, kâra yönelik kazanç elde etmek güçleşiyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yapılan açıklamalar, Çin’deki yasal borsalarda yaşanan hırsızlık vakaları ve baline olarak tabir edilen dev yatırımcıların alım-satım oyunları, yıl boyunca görülen dalgalanmaları açıklamaya yetiyordu. Piyasalara hakim olan stresin bir türlü kırılamaması, depresif yatırımcıları düzenli olarak panik havasına soktuğu için spekülatif hareketler de sonuç buluyor.

Son iki haftalık süreç içerisinde Ripple (XRP), Ethereum’u geride bırakarak piyasanın en değerli kripto parası olmuş durumda. İsviçre Borsası’nda kripto para devrimine ilişkin hazırlıklar devam ederken, IMF’nin yeni teknolojilere ilişkin tavrı da net şekilde olumsuz. Mevcut ekonomik düzene bel bağlayan kurumların sözü her zaman dinleniyor. Çin cephesinde faaliyet gösteren kripto para yatırım şirketleri, yavaş yavaş dünyaya açılmaya devam ediyorlar.

Son hafta içerisinde en değerli 4 kripto para birimi olan Bitcoin Cash (BCH), çatallanma yaşayarak Bitcoin Cash ABC ve Bitcoin Cash SV olarak ikiye bölündü. BCH’in çatallanması ise Ripple’a yaramış oldu. Bu duruma en çok katkı sağlayan ise Ethereum’un son üç ayda %38,6 oranında değer kaybetmesiydi.

IMF Başkanı Christine Lagarde: Hükümetler, güvenlik endişelerini ortadan kaldırmak adına kendi kripto para birimlerini çıkarmalılar

Kripto para piyasalarında, amiyane tabirle parası bol olanın borusu ötüyor. Bu nedenle panik havası yaratıp piyasayı negatif yöne çektikten sonra, ucuza tekrar yatırım yapıp kara geçen çok balina var. Olan küçük miktarlarla piyasaya giren, panik yapan yatırımcıya oluyor. IMF Başkanı Christine Lagarde, bu tarz vakaların önlenmesine ek olarak, güvenlik tedbirlerinin artması için hükümetlere çağrıda bulundu.

Lagarde, kara para aklayıcıları ve diğer endişelere karşılık, hükümetlerin kendi kripto para birimlerini çıkartmaları gerektiğini söyledi. Guardian’a konuşan yetkili, bankaların da bu konuda çalışmalar yürütmesi gerektiğini söyledi. Bu açıklamalara rağmen Avrupa Merkez Bankası üyelerinden Benoit Coeure, kripto para piyasalarını 2018’de güçlü sinyaller vermeye başlayan küresel ekonomik krizin nedenleri arasında görüyor. Hatta Bitcoin için özel olarak “balon, Ponzi ve felaket” benzetmelerinde bulundu.

İsviçre ise kripto para piyasalarına oldukça sıcak olduğunu gün yüzüne seren yenilikçi ekonomik sistemler inşa ediyor. Ülkede resmi borsa kuruluşları tarafından popüler kripto para birimleri listelenmeye başlayacak. Yine de İsviçre bir başlangıç olsa da şu an için tek başına yeterli değil.

Şimdi de son 1 haftada en büyük 3 kripto para biriminin değer değişimlerine yakından bakalım:

Bitcoin (BTC):

Bitcoin Cash’deki çatallanma sonucunda, Bitcoin’de ciddi bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz hafta 6.450 dolar seviyelerinde olan Bitcoin, 18 Kasım’da 5.340 dolara kadar geriledi. Kripto para analist Tom Lee, yıl sonu için 25.000 dolar olan tahminini, bu kriz sonrasında 15.000 dolara kadar düşürdü.

BCH çatallanması, negatif açıklamalar ve Ripple’daki yükseliş Bitcoin’i vurmuşa benziyor.

Ripple (XRP):

Ripple her ne kadar değer artışı yaşasa da son 1 hafta içerisinde yaşanan kayıplardan o da payını aldı. Geçen hafta 0.54 dolar seviyelerinde olan XRP, geçtiğimiz günlerde 0.41 dolara kadar geriledi, son günlerde tekrar 0.51 seviyelerine kadar yükseldi.

Ethereum (ETH):

Belki de yılın en çok kaybedeni Ethereum oldu. Zira Rus girişimcilerin kripto parası, piyasanın en güvenilir birimlerinden birisiydi. ETH, geçtiğimiz hafta 210 dolar seviyelerindeyken, 18 Kasım’da 150 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Piyasadaki genel kapitalizasyon:

Ocak 2018’de toplamda 835 milyar dolarlık bir kapitalizasyon miktarına sahip olan kripto para piyasası, son krizle birlikte 173 milyar dolara kadar geriledi. Yıl içerisinde birkaç kez bu şekilde darbe yiyen piyasada sular iyice çekilmişe benziyor.

Tüm bunlara rağmen suların çekilmesini bir tsunami habercisi olarak görenler de var. Nitekim Tom Lee gibi tavırları ciddiye alınan kişilerin beklentilerinde düşüşe gitmesi de endişe kaynağı. Kripto para piyasalarındaki olumlu ya da olumsuz kararsızlıkların dengeli bir hal almasını sağlamak, sanıyoruz ki yasal düzenlemeler yapılmadan pek de mümkün olmayacak. İsviçre ise bu konuda dünya hükümetlerine örnek teşkil ediyor.