Bir Asteroid, Çok Düşük İhtimalle Dünya'ya Çarpabilir

Dev göktaşı, potansiyel olarak tehlikeli cisimleri izleyen gökbilimciler için geçici olarak öncelikli hale geldi.

Gökbilimciler, geçtiğimiz ay Dünya'ya oldukça yakın yeni bir nesne keşfettiler. 2019 CE4 adında daha önce görülmeyen asteroidin çapı yaklaşık 1 kilometre.

2019 CE4'ün çapı, 2013'te bir Rus şehri üzerinde atmosferde patladığında binlerce pencereyi patlatan nesnenin yaklaşık 50 katı olarak karşımıza çıkıyor. 2019 CE4, ilk gözlemlendikten sonra Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) NEO risk listesinin zirvesine yerleşti.

ESA'in NEO Koordinasyon Merkezi'nin Mart bülteninde şu ifadeler yer alıyor: "Sıralamadaki öncelik, asteroidin büyüklüğünden kaynaklanıyor. Çarpma olasılığı iki milyonda birden daha az."

Asteroidin yörüngesinin ilk analizinde 2025'te bir çarpışma olabileceği görüldü. Daha sonraki gözlemler ise 2065 yılına kadar bir çarpışma olabileceğini ortaya koyuyor. ESA'e göre bu noktada çarpışma olasılığı bir milyonda birden az. Bununla birlikte, listedeki en yüksek riskli 7. NEO, Eylül ayında Dünya'ya isabet edebilir. 2006QV89 adındaki asteroid, 40 metrelik çapıyla dikkat çekiyor.