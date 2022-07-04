1 Milyardan Fazla Çin Vatandaşının Verileri Satışa Çıktı!

BreachForums üzerinde yapılan bir paylaşımda bir milyardan fazla Çin vatandaşının verilerinin sızdırıldığı öne sürüldü. Ulusal polisin veri tabanından sızdırıldığı belirtilen verilerin doğru olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Siber saldırılar tüm dünyada hızla yaşanmaya devam ederken bugün, belki de tarihin en büyük veri sızıntısı olabilecek bir iddia gündeme geldi. Daha önce RaidForums olarak bilinen ve kapatıldıktan sonra BreachForums olarak hizmet vermeye devam eden forum üzerinde 1 milyardan fazla Çin vatandaşına ait veriler satışa çıkarıldı.

‘ChinaDan’ isimli kullanıcı tarafından paylaşılan gönderide sızdırılan veri tabanının milyarlarca Çin vatandaşını kapsadığı belirtildi. Paylaşımda, “2022'de Şanghay Ulusal Polisi (SHGA) veritabanı sızdırıldı. Bu veritabanı, milyarlarca Çin vatandaşı hakkında birçok terabaytlık veri ve bilgi içermektedir.” ifadeleri yer aldı.

Hangi bilgilerin ele geçirildiği söyleniyor?

Paylaşımda yer alan bilgilere göre bahsi geçen veri sızıntısında Çin vatandaşlarının isimleri, adresleri, doğum yerleri, ulusal kimlik numaraları, telefon numaraları ve tüm suç/dava kayıtları ele geçirildi. Hacker, ele geçirildiği söylenen tüm veriler için ise 10 Bitcoin (yaklaşık 200 bin dolar) talep ediyor.

İddia, sosyal medyayı karıştırdı:

Veri sızıntısı iddiasının ardından Çin sosyal medyasında da karışıklık başladı. Çin’in en büyük sosyal medyası Weibo’da kullanıcılar veri sızıntısı iddiasına tepki gösterirken, platformda ‘veri sızıntısı’ kelimesi yasaklandı. Öte yandan Binance’in Çinli CEO’su Zhao Changpeng dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Binance CEO’su, yaptığı paylaşımda iddiaların ardından platformda hesaplara giriş yapıldığı sıradaki doğrulama sürecinin geliştirildiğini bildirdi. CEO, veri sızıntısının bir hükûmet ajansı tarafından yapılan ‘Elastic Search’ yazılım dağıtımındaki bir hatadan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.