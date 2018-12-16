Kuzey Kıbrıs merkezli Hipper A.Ş., yatırımcılarından “Türkiye’nin ilk milli kripto para birimini geliştireceğiz” diyerek 1 milyar Türk lirası toplamıştı.

“Bitcoin’e rakip Turcoin geliyor” sloganıyla faaliyetlerine başlayan ve toplamda 176 bin yatırımcıyı dolandırdığı iddiasıyla geçtiğimiz haziran ayında tutuklanan Hipper A.Ş. yöneticilerine 11 bin 766 yıla kadar hapis istendi.

Turcoin madenciliği için 100 milyon liralık yatırımla 2 tesis kurulacağını açıklayan Hipper A.Ş. 'yöneticileri', bu tesislerin 20 kilometre uzunluğunda kablo ve kullanılacak 24 bin ekran kartı gibi ihtiyaçlar için yatırım istemişti. Turcoin'in fiyatı ise önceden belirlenerek 100 dolar olarak duyurulmuştu.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nun yürüttüğü soruşturma tamamlandı ve 60 sayfalık bir iddianame hazırlandı. Tutuklu sanıklar S.K. ve M. S.’nin “tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından toplamda 11 bin 766’şar yıl hapsi istendi. Diğer 35 sanık ise “tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.