1 Milyonun Üzerinde Android Cihaz Risk Altında

Tüm dünyadaki Android cihazlarının %40'ının, Google'dan güvenlik güncellemesi almadığı için kötü niyetli yazılım riskine maruz kaldığı belirtiliyor. Risk altında olan cihazlar, Android 7.0'dan eski sürümleri kullananlar olarak öne çıkıyor.

Android cihazların %40'ının kötü niyetli yazılım riski altında olduğu belirtiliyor. Bu sorunun nedeninin bazı Android cihazların artık Google'dan güvenlik güncellemesi almaması olduğu söyleniyor.

Kötü niyetli yazılım riski altında bulunan cihazların, Android 7.0 sürümünden eski sürümleri kullananlar olduğu ifade edildi. Güvenlik takip kurumu 'Which?' tarafından yapılan açıklamaya göre 1 milyonun üzerinde Android cihaz, kötü niyetli yazılım riski altında. Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan Google'ın kendi verilerine göre dünyadaki Android cihazların %40'ından fazlası Android 6.0 ya da daha eski bir sürüm kullanıyor. Geçen sene Android 7.0 ve daha eski sürümler için güvenlik güncellemesi yayınlanmadı.

Test edilen cihazlardan biri de Google'a ait:

İddiaları test etmek için AV Comparatives Android 7.0 veya daha eski bir sürüm kullanan beş telefonu inceledi. Test sırasında her bir telefonda kritik bir sistem açığı tespit edilirken bazı örneklerde birden fazla açık görüldü. Test edilen telefonlardan biri de Google'ın Nexus 5 cihazıydı. Which?, kötü niyetli uygulamalardan korunmak için kullanıcılara Google Play Store'a ait olmayan platformlardan uygulama indirmemelerini tavsiye ediyor.

Geçen hafta da MediaTek yonga setlerinde bir güvenlik açığı ortaya çıkarılmıştı. XDA-Developers tarafından ortaya çıkarılan güvenlik açığı, root toolkit biçiminde geliyordu. Bu açık, işlemcinin aygıt yazılımının içinde yer alıyor ve etkilenmiş işlemcileri kullanan herhangi bir Android cihazının root dizinine basit bir komutla erişilmesini sağlıyordu. Kötü haberse MediaTek’in 64 bit işlemcilerinin neredeyse tamamında bu güvenlik açığının bulunmasıydı.

MediaTek işlemcilere sahip milyonlarca Android cihazın bu güvenlik açığından etkilendiği belirtiliyor. Güvenlik açığı, özel olarak Amazon'un Fire tabletleri ve bazı Huawei ve Honor akıllı telefonları gibi uygun fiyatlı cihazları etkilemiş durumda. Mart ayındaki güvenlik güncellemesiyle birlikte Google, bu açığa Pixel ve bazı Samsung cihazlarda yama yapmış ancak üzücü gerçek şu ki bu sorundan etkilenen çok sayıda cihaza yama yapılamayacak.