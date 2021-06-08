1 Santimetre Karesi 1 Ton Kuvvete Dayanıklı Korkuluk Cam

Avrupa'da dere taşkınlıklarını önlemek için uygulanan kalın camlar, ilk olarak Rize'de uygulanmaya başladı. Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan bir dere yatağında kullanılan 30 milimetrelik kalın camlar, hem koruma sağlıyor hem de beton duvarlar gibi görüntü kirliliği yaratmıyor.

Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde yaşanan sel ve heyelanlar, insanlar için tehlike oluşturmaya devam ediyor. Özellikle büyük heyelanla ve derelerin taşması sonucunda oluşan seller yüzünden, her yıl can ve mal kaybı yaşanıyor.

Devlet Su İşleri, bu kayıpların önüne geçebilmek için Avrupa'da sık bir şekilde uygulanan bir yöntem olan kalın camları ülkemizde de kullanmaya başladı. İlk olarak Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan bir derede kullanılan bu camlar, 30 milimetre kalınlığında olmakla birlikte özel kimyasallar ile birleştirildiği ve 3 katmandan oluştuğu için suya karşı bir hayli dayanıklı.

Kalın camlar hem koruma hem de görsel zenginlik sağlıyor

Her yıl yaşanan sel ve heyelan felaketlerine karşın bugüne kadar betonla duvar örme uygulaması yer alıyordu. Derenin çevresini betonla kapatmak, görüntü kirliliği yaratmanın yanısıra insanların bu tip yerlerle olan iletişimini tamemen kesiyordu. DSİ 22'nci Bölge Müdürü Dr. Emre Akçalı, beton duvar yerine cam korkulukların uygulanması sayesinde derelerin insan görüşünden uzaklaşmayacağını belirtirken, cam duvarların şık bir görüntünün yanısıra koruma sağlayacağını da dile getirdi.

Taşkınların Doğu Karadeniz'de sık bir şekilde meydana geldiğini belirten Akçalı, Gazi Üniversitesi Malzeme Laboratuarı'nda test edilen ve 1 santimetre karesi 998 kilogram kuvvete dayanıklı camlar için şu ifadelerde bulundu; "Taşkınlar için derelerin akış kapasitelerini artırmak gerekiyor. Bununla ilgili yeni bir uygulama başladı. Avrupa ülkelerinde de uygulanan yüksek dayanımlı cam korkuluklar Türkiye’de ilk kez Rize’de uygulandı. Yılda yaklaşık metrekareye 2500 milimetre ile en çok yağış alan il Rize olduğu için ilk uygulamayı burada yaptık.

Yüksek dayanımlı cam korkuluklar, kırılmaya, çarpmaya ve su yükselmesine oldukça dayanıklı. 1 santimetre karesi yaklaşık 1 ton kuvvete dayanıklı. Yani hem suyun yükselmesine hem de ağaçların çarpmasına dayanıklı olarak yüzde 100 yerli üretildi."