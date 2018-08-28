Yu Televentures, Bütçe Dostu Telefonuyla Piyasaya Dönüyor

Xiaomi , Honor ve Huawei gibi şirketlerin akıllı telefon sektörünü ele geçirmesiyle sessizliğe bürünen Yu Televentures, YU ACE ile piyasaya dönüyor.

Micromax adlı şirketin alt markası YU Televentures, geçtiğimiz yıl eylül ayında gerçekleştirdiği YUREKA 2 adlı cihazının lansmanı ardından sene boyunca sessizliğe büründü. Bir senelik sessizliğin arkasında, YU firmasının ana pazar hedeflerinden biri olan Hindistan’ın, sertleşen rekabet koşulları olduğu düşünülüyor.

Hindistan piyasasına hızlı bir giriş yaparak tozu dumana katan Xiaomi, Honor, Huawei gibi firmalar, adeta sektörü domine etmiş ve yeni rakipleri pazardan uzak tutmayı başarmıştı.

Uzun süren sessizliğinin ardından tekrar akıllı telefon piyasasına giriş yapma hazırlıklarında olan YU Televentures, YU ACE adlı yeni cihazı için lansman hazırlıklarını noktalamak üzere. 30 Ağustos tarihinde lansmanı yapılması beklenen cihaza dair henüz detaylı bilgilere ulaşılamasa da cihazın 4000 mAh’lık üstün bir batarya ile geleceğine dair önemli dedikodular bulunuyor.

Cihazın paylaşılan görseline bakıldığındaysa bizleri 18:9 oranında ekranı bulunan bir cihaz bekliyor. Fiyat/kalite konusuna odaklanacağı düşünülen YU ACE hakkında siz Webtekno takipçilerini daha iyi bilgilendirmek için yakın takipte olacağız; teknoloji ile kalın.