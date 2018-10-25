10,000 Yıllık Lensle Çekilen Muhteşem Fotoğraflar (Video)

Fotoğraf sanatının geçmişi iki yüz yıl civarında, ancak Nathieu Stern tam 10,000 yıllık bir lens yapmayı başardı. Bu lensle çektiği kareler ise tek kelimeyle muhteşem.

Mathieu Stern'in gerçekleştirdiği projede basit bir soruya cevap arandı: İzlanda'nın 10,000 yıllık buzullarındaki saflaşmış buzu kullanarak bir lens üretilebilir mi? Bunun için bir adet buz şekillendirme aleti, bir de lensi içine takıp kameraya yerleştireceği parçaya ihtiyaç duyan sanatçının imdadına 3B yazıcı yetişti. Buz şekillendirici hazır olarak satılmasına rağmen lensi koyacağı parçayı kendisi tasarlayıp basan Stern amacına ulaşmayı başardı.

Buzu doğru şekilde eritmek, İzlanda'nın ikliminin de etkisiyle 45 dakika kadar sürdü. Bu aşamada dört defa lensi kıran Stern, sonunda amacına ulaşmayı başardı. Lens tamamen erimeden önce sadece bir dakika kullanabilen Stern'in çektiği görüntüleri aşağıda görebilirsiniz