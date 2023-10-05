8 yıl boyunca ABD ve Kanada'daki yüzlerce Apple mağazasından 10 bin civarı ürün çalan hırsızların cezası belli oldu. İşte başından sonuna kadar yaşananlar...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2019 yılında ünlü Netflix dizisi La Casa de Papel kadar geniş prodüksiyonlu bir hırsızlık olayına maruz kalmıştı. ABD ile Meksika sınırında bulunan San Diego'da yaşayan 3 kardeş, 10 bin civarı Apple ürününü ilginç bir yöntem ile çalmaya çalışmıştı. 8 yıldır devam eden bir süreç olduğu anlaşılan olay, tahmin edeceğiniz üzere hapishanede son bulmuştu. Bugün, yıllardır devam eden dava süreci resmen bitti. Gelin hep birlikte, bu sürecin en başından en sonuna kadar neler yaşandığına bakalım.

Zhimin, Zhiting ve Zhiwei Liao isimli kardeşler, akıllara kolay kolay gelmeyecek bir plan yapmışlardı. Kardeşler, bu plan kapsamında Çin'den sahte iPhone ve iPad'ler ithal etme başladılar. 8 yıl boyunca 10 bin civarı ürün ithal edildi. Kardeşler, gelen mallar ile ABD ve Kanada'daki Apple mağazalarına gidiyor, gerçek ile sahte ürünleri kaşla göz arasında değiştiriyorlar ve gerçek ürünleri dışarıda satıyorlardı. Yapılan incelemelere göre 3 kardeş, yıllarca devam ettirdikleri bu hırsızlıklardan tam 6.1 milyon dolar kazanmışlardı...

300'den fazla Apple mağazasından ürün çaldılar!

Mahkemeden edinilen belgelere göre Zhimin Liao, ABD'nin 22 eyaletinde 105 Apple mağazasına gitti ve bu mağazalarda 720 adet iPhone ve iPad çaldı. Zhiting Liao ise ABD ve Kanada'da 200'den fazla Apple mağazasına gitmişti. Çalınan iPhone ve iPad sayısı 718'di. Üstelik bu rakamlar sadece bilinenlerdi. Bunun gibi binlerce sahte Apple ürünü, gerçeğiyle değiştirilmişti.

Kardeşlerin eşleri de olayın içindeydi!

Olayın La Casa de Papel kadar geniş prodüksiyonlu olduğunu söylemiştik. Bunu detaylara indikçe daha net görüyoruz. Kardeşler, bu işi tek başlarına yapmıyorlardı. Öyle ki eşleri de olayın içindeydi. 3 hırsıza yardım ve yataklık eden toplamda 8 kişi vardı. Mahkeme, o isimlere de çeşitli cezalar verdi.

Peki nasıl bir ceza aldılar?

Suçlarını kabul eden Zhimin ve Zhiting Liao, mahkeme ile anlaşma yoluna gittiler. Bu anlaşma kapsamında her ikisine de 41 ay hapis cezası verildi. Ayrıca San Diego'da bulunan 5 konut, işlenen suçtan elde edilen 250 bin dolar civarı nakit para ve 200'den fazla orijinal iPhone da anlaşma kapsamına alındı ve ABD hükümeti, bunlara el koydu. Zhiwei Liao'nun cezası henüz açıklanmazken, kardeşlerin eşlerine ise üçer yıl denetimli serbestlik cezası verildi. Hırsızların diğer ortaklarına verilen cezalar ile ilgili bir bilgi yok.

Hırsızlar, iPhone'larla her zaman ilgileniyorlar: