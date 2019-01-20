Laptop Yerine Çakıl Taşı Gönderen Dolandırıcılar Yakalandı

Kocaeli'de bir internet sitesinden sattıkları dizüstü bilgisayarın alıcısına, çakıl taşı göndererek dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

Haber ajanslarından alınan bilgilere göre bir internet sitesinden yaklaşık 10 bin lira değerinde dizüstü bilgisayar alan 54 yaşındaki A.Ç.'ye bilgisayar yerine çakıl taşı gönderileceği ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği harekete geçti.

Dizüstü bilgisayarın gönderileceği kargo şubesine ulaşan ekipler, 22 yaşlarındaki şüpheliler M.M.K ve M.T.'nin göndereceği paketi açtı. Paketin içine bilgisayar yerine çakıl taşı koymaları ve bu şekilde insanları dolandırdıkları iddiasıyla şüpheliler polislerce gözaltına alındı.

Daha önce de benzer suçlardan sabıkaları olan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Alışveriş sitesinde şüpheli M.M.K.'nin numarasının bulunduğu ve fiyatta anlaşıldıktan sonra paranın M.T'nin üzerine bulunan banka hesabına gönderildiği öğrenildi. Şüphelilerin bu yolla, satışı yapılan ürün yerine çakıl taşı veya sebze gönderdiği de belirlendi.