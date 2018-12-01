Eğer kulaklıkta yüksek performans sizin için çok önemliyse ancak bir türlü aradığınız kulaklığı bulamadıysanız tam sizlik bir önerimiz var.

İyi bir kulaklık almaya karar verdiniz, bütçenizi belirlediniz ancak ne alacağınıza bir türlü karar veremiyorsunuz. Çünkü aramaya başladığınızda karşınıza yüzlerce çeşit kulaklık çıkıyor ve seçim yapmak hiç de kolay değil. Biz de böyle bir arayışta olanlar için şahane bir kulaklık seçtik: OnePlus Bullets Kablosuz Bass Kulakiçi Kulaklık.

Eğer aradığınız özelliklerin başında kullanışlılık geliyorsa, tercihinizi kablosuzlardan yapmanız muhtemel. OnePlus Bullets Kablosuz Bass Kulakiçi Kulaklık, kullanışlı kulaklık ihtiyacınızı giderecek başarılı bir ürün. Kulakiçi kulaklık kullanma konusunda problem yaşayanların dahi rahatlıkla kullanabileceği ürün, uzun şarj süresiyle de dikkat çekiyor.

Google Assistant ile entegre de çalışabilen kulaklık, Bluetooth destekleyen tüm cihazlar ile uyumlu ve iPhone ve Android'de tüm kulaklık üstü tuşlar eksiksiz olarak çalışıyor.

Qualcomm aptX teknolojisi sayesinde herhangi bir bozulma olmadan kusursuz ses aktarımı sağlayan OnePlus Bullets Kablosuz Bass Kulakiçi Kulaklık, hem ses kalitesiyle hem tasarımıyla oldukça dikkat çekici bir ürün.

Eğer OnePlus Bullets ilginizi çeken bir ürün olduysa, ürün hakkındaki tüm detaylara buraya tıklayıp Teknostore sayfasına giderek ulaşabilirsiniz. Farklı özellilerde ve fiyat aralıklarında kulaklıklar için ise buraya tıklayın.