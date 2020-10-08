10 Dolar ile Adana’yı Gezen YouTuber Turistin Viral Videosu

ABD’li seyahat yazarı ve YouTuber Drew Binsky, yaklaşık 2 milyon aboneye sahip olduğu kanalında “10 dolara Türkiye’de ne alınır?” isimli bir video yükledi. Adana’ya gelip 10 doları TL’ye çeviren gezginin videosu Türkiye’de de çok konuşulacak cinsten.

Artan kur farkı nedeni ile teknolojik ürünlerin fiyatları giderek yükseliyor ve her ne kadar istemesek de bu konuda sizleri düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Ancak bugünün kur odaklı haberi teknolojik ürünlerle ilgili değil, o ürünlerle girdiğimiz YouTube platformunda ABD’li bir gezgin ve YouTuber’ın videosu ile ilgili.

Günlük seyahat videoları çeken ve 1,93 milyon abonesi olan 29 yaşındaki Drew Binsky’nin son durağı Adana oldu. Yedinci kez geldiği Türkiye’yi “Kebabın evi" olarak tanımlayan Binsky, bu kez şehir tercihini de sevdiği kebap türüne göre yaptığını söylüyor.

Cebindeki 10 doları TL’ye dönüştüren Binsky, 75 TL Adana macerasına başlıyor:

Videonun ilerleyen kısımlarında kebapçıya giden Binsky, esnafın önündeki masayı içi dolu tabaklarla doldurmasına şaşırıyor. Bunun karşılığında 20 TL ödeme yaparak yolculuğuna devam ediyor. Tabii ki de ardından baklava yemeye gidiyor ve cüzdanından 10 TL daha eksiliyor (Binsky, Adana kebap ve baklava için sadece 4 dolar ödüyor).

Yemek ve tatlının ardından Adana’nın muzlu süt ile adını duyuran köklü mekanlarından Kazım Büfe’ye giden Binsky, burada 4 TL harcıyor. Daha sonra şehrin tarihi mekanlarını gezip izleyicilerine aktarırken kuşları yemliyor, esnafın ısmarladığı çayı içiyor, vatandaşların samimiyetini çok sevdiğini anlatıyor. Hatta yolda bayrak satan bir amcaya gidip 15 TL’ye bir Türk Bayrağı satın alıyor.

Cebinde kalan 25 TL ile pazara giren Binsky, bunun 15 TL’si ile hediyelik eşya alıyor. Ardından 0,67 dolar, yani 5 TL’ye bir de şalgam içiyor, bu geziyi pandemi döneminde yaptığı için son 5 TL’sini de kolonyaya harcıyor. Binsky, tüm bu alışverişleri için toplamda 9,88 dolar harcadığını ifade ediyor.