Hangi Şirket Hangi Ürünlere Enflasyon İndirimi Uyguladı?

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı resmen hayata geçti. Teknosa, Media Markt ve Vatan Bilgisayar gibi üç büyük teknoloji mağazaları zinciri de programa destek verdi. Peki hangi mağaza, hangi ürünlerinde indirim gerçekleştirdi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na destek veren firmalar, ‘enflasyonlamucadele.org.tr’ web sitesi üzerinde listeleniyor. Siteye göre Türkiye’nin en önemli perakende teknoloji mağazaları zincirleri olan Teknosa, Media Markt ve Vatan Bilgisayar da söz konusu programa destek veriyor.

Üç teknoloji mağazası da Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında onlarca üründe %10 indirim gerçekleştirdi. Ancak bu noktada temel sorun firmaların hangi ürünlere indirim gerçekleştirdiği. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın özel haberine göre üç perakende zincirinin ‘enflasyon indirimi’ uyguladıkları 200’ü aşkın ürünün yarısından fazlasını aksesuarlar oluşturuyor.

Tüketicinin dört gözle beklediği akıllı telefon ve bilgisayarlara yapılan indirimler ise oldukça sınırlı. Daha da önemlisi yapılan indirimlerin büyük bir kısmı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon hesaplamasında dikkate aldığı 407 maddeden oluşan enflasyon sepetinde yer almayan ürünlerden oluyor.

Almanya merkezli bir perakende teknoloji mağazaları zinciri olan Media Markt, program dahilinde 75 farklı ürüne %10 indirim uyguladı. Tuhaf olan şu ki bu indirimlerin büyük bir çoğunluğu kablosuz hoparlörlere uygulanırken hiçbir akıllı telefon modeline indirim yapılmadı. İndirim yapılan ürünler arasında 3 çamaşır makinesi, 2 elektrikli süpürge ve 1 ütü de bulunuyor.

Bir diğer perakende teknoloji mağazaları zinciri olan Teknosa ise 14 farklı üründe enflasyon indirimi gerçekleştirmiş durumda. Teknosa’nın indirim uyguladığı ürün sayısı az gibi görünse de bu ürünlerin 11’ini akıllı telefonlar, 3’ünü ise TV’ler oluşturuyor. Ancak indirim uygulanan 11 farklı telefon modelinin 3 ayrı markaya ait olduğunu belirtelim.

Vatan Bilgisayar, 111 farklı ürün ile Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na en fazla destek veren mağazalar zinciri olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu 111 ürünün 30’unun aksesuar, 17’sinin küçük ev aleti, 16’sının da taşınabilir şarj aleti ve USB kablolardan oluştuğunu belirtelim. Bununla birlikte mağazalar zinciri, 6 telefon, 3 tablet, 5 mouse, 2 bilgisayar ve 6 TV modeline de indirim uygulamış durumda.

Son bir yıl içinde akıllı telefon fiyatları %50’ye yakın artış gösterirken bilgisayar fiyatları %85’e yakın artış gösterdi. Hal böyle olunca da vatandaşın Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’ndan en büyük beklentisi akıllı telefon ve bilgisayarlara gelebilecek indirimler oldu. Ancak görünüşe bu beklenti şu an için karşılıksız kalmış durumda.