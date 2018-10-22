  • 10 GB Ram ve 5G Bağlantısı: Xiaomi Mi Mix 3'ten İlk Video

10 GB RAM ve 5G Bağlantısı: Xiaomi Mi Mix 3'ten İlk Video Geldi

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Geçtiğimiz günlerde şirketin üst yöneticilerinden Donovan Sung tarafından 'sızdırılan' amiral gemisinden video geldi.

Geçtiğimiz hafta 25 Ekim'de duyurulacağı onaylanan Mi Mix 3 gümdür gümbür geliyor. 24 MP çift ön kamera ve 5G desteğiyle bu nesile damga vurmayı planlayan Xiaomi'den bir video geldi.
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Aşağıdan izleyebileceğiniz 'teaser' videosu daha evvel tartışılan özellikleri birebir karşılayacağını gösteriyor. Xiaomi, henüz hiçbir özelliği onaylamasa da 'ben buradayım' dercesine bir video yayınlamış.

Bir süre önce 960 FPS video kayıt modu bulunacağı da sızdırılan cihaz, akıllı telefon piyasasına bomba gibi düşeceğe benziyor.

Kaynak : https://www.fonearena.com/blog/266729/xiaomi-mi-mix-3-dual-front-cameras-5g-10gb-ram-960-fps-video.html
Etiketler: Xiaomi Mi Mix 3
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