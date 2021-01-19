Anadolu Isuzu, Eczacıbaşı, Şişecam, Inditex, Tchibo, Fiat Chrysler gibi değerli firmalardan temsilcilerin katılım gösterdiği 10. İnteraktif İnsan Kaynakları Semineri, devam eden pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleşti.

Eskişehir Teknik Üniversite bünyesinde yer alan ve Eskişehir'in en büyük öğrenci topluluklarından birisi olan Endüstri ve Verimlilik Kulübü’nün en önemli etkinliklerinden biri olan 10. İnteraktif İnsan Kaynakları Semineri, devam eden pandemi nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleşti.

10. İİKS, 180’den fazla aktif katılımcı ile Zoom üzerinden gerçekleşti. 5 oturumdan oluşan etkinlikte, etkili sunumlar, mülakat simülasyonları, çeşitli aktiviteler ve 50’den fazla ödül içeren çekilişler gerçekleştirildi. Oturumlarda iş dünyasındaki profesyonelliklerini ve bilgi birikimlerini katılımcılara aktarmak üzere Anadolu Isuzu, Eczacıbaşı, Şişecam, Inditex, Tchibo, Fiat Chrysler şirketlerinden insan kaynakları uzmanları yer aldı.

Etkinliğin ilk oturumunda Şişecam İnsan Kaynakları Müdürü Metin Tutçuoğlu yer alırken ikinci oturum, Tchibo İşe Alım ve Eğitim Uzmanı Aygün Çelik ile devam etti. Üçüncü oturumda İnditex firmasından Kıdemli Yetenek ve Eğitim Uzmanı Didem Yücel yer aldı. Dördüncü oturumda Eczacıbaşı Vitra İnsan Kaynakları ekibinden Gülsüm Buğdaycıoğlu ve Hande Yaman katılımcılarla buluşurken son oturumda da Fiat Chrysler Automobiles firması İnsan Kaynakları ekibinden Ecem Tonka bir konuşma gerçekleştirdi.