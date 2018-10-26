Apple'ın YouTube dünyasındaki en büyük düşmanlarından biri olan Louis Rossmann, Macbook tamiri için mağdur edilen çocukla röportaj yaptı.

YouTube'da Apple ürünlerini kendi imkanlarıyla tamir etmesiyle bilinen Louiss Rosmann, canlı yayına konuk aldığı bir gençle -her zaman olduğu gibi- Apple'ı topa tuttu.

10'lu yaşlarında bir genci YouTube kanalındaki canlı yayına konuk eten tamirci Louis Rossmann, gençle uzun bir sohbet gerçekleştirdi. Muhabbetin konusu ise Macbook'ta yaşanan küçük bir problem için gençten tam 1.000 dolar tamir ücreti istenmesiydi.

Her şey Macbook'unu düşük bir parlaklıkla kullanmak zorunda kalan ve ekranda titreme sorunu yaşadığını belirten gencin Macbook'unun, bir anda çalışmaz olmasıyla başladı. Daha sonrasında Apple Store'un yolunu tutan gencin bilgisayarında yapılan inceleme sonrasında; CPU, GPU ve anakartta ciddi hasar bulunduğu söylendi ve tam 1.000 dolar gibi bir ücret istendi.

Buraya kadar her şey normal gibi görünse de tüm süreç, Rossmann'ın bilgisayarı incelemesiyle enteresan bir hal aldı. Ekranın bir yerinde korozyon oluşumu (metal veya metal alaşımlarının oksitlenmesi) yaşandığını fark eden Rossmann, küçük bir cımbız hamlesiyle bu korozyonu giderdi ve bilgisayar tabir-i caizse taş gibi çalışmaya başladı.

Rossmann zaten Apple'dan hiç haz etmeyen bir isimken, bu durum sonrasında şirkete bir kez daha verip veriştirdi. Sizleri gencin röportajı ve tamirat süreciyle başbaşa bırakıyoruz.