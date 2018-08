10 Sene Aradan Sonra Devil May Cry Efsanesi Geri Dönüyor

Hack & Slash türünün en efsane yapımlarından Devil May Cry, Gamescom videolarından da gördüğümüz gibi harika bir oyunla daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyoruz ama Devil May Cry serisinin enteresan bir gidişatı olmuştur hep. Serinin ilk oyunundan sonra hep bir oyun iyi, bir oyun kötü sıralamasıyla devam eden Devil May Cry, DMC gibi muhteşem (bayağı da hakkı yenen) bir oyundan sonra hikayeye 5. oyunla devam edecek.

Her ne kadar vasat / kalburüstü diyebileceğimiz bir oyun olsa da Devil May Cry 4, serinin ruhundaki o 'karizmatik aksiyonu' alıp götürmüştü. Özellikle ilk 3 oyundan alışık olduğumuz o retro renk paletini de sıkıcı bir griye çevirmeleri, her şeyi büsbütün çizgisinden çıkarmıştı. Ancak son yayınlanan Gamescom videosu da bize gösteriyor ki Devil May Cry bomba gibi dönüyor.

Muhteşem bir oyunla karşılaşacağımızdan, özellikle DMC 3'teki makaslı düşmanları görünce tamamen emin olduk diyebiliriz. Son olarak müziklere değinelim: Demin de andığımız DMC3'ün müzikleri çıkış noktası alınmış ve Street Fighter'daki gibi tempolu parçaların seçileceği belirtilmiş.

Nero ile maceradan maceraya koşacağımız Devil May Cry 5, Xbox One, PlayStation 4 ve Windows platformları için 8 Mart 2019'da aramızda olacak.