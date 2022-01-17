10 Yıl İçinde İnsanlığı Bekleyen 10 Büyük Felaket Açıklandı

Dünya Ekonomi Forumu, 2022 yılının Küresel Riskler Raporu’nu yayımladı ve önümüzdeki 10 yıl içinde bizi bekleyen riskler listesine yer verdi. Yapılan çalışmaya göre 10 yıl içinde bizi bekleyen en büyük risk, iklim krizi olacak.

2019 yılında herhangi bir kişinin aklından dünya çapında bir salgın fikri geçmemişken, böyle bir şey bir anda patlak verdi. Hiç tahmin edemediğimiz koronavirüs salgınının ilk vakasının açıklanmasının üzerinden de 2 yıldan fazla zaman geçti. Virüs, yeni varyantlarıyla dünyayı halen tehdit etmeye devam ediyor olsa da aslında bu bile önümüzdeki yıllardaki tehditler arasında ufak bir tehdit gibi gözüküyor.

Uluslararası bir vakıf olan Dünya Ekonomi Forumu, Küresel Riskler Raporu’nun bu yılki çalışmasını yayımladı. Neredeyse her türlü alandan toplamda 1.183 uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçları, önümüzdeki 10 yıl içinde görülmesi beklenen en ciddi 10 riski açıkladı. Hiç de iç açıcı olmayan bu listenin öne çıkan riskleriyse çevresel felaketlerdi.

Önümüzdeki 10 yıl, çevre sorunlarıyla dolu bir yıl olacak

Ankette verilen cevaplara göre önümüzdeki 10 yıl içinde karşılaşacağımız en büyük risk, iklim krizine karşı alınan aksiyonların başarısız olması. Dünya ülkeleri, ancak 2021 yılında bir araya gelerek ‘yeşillenmek’ üzere on yılları kapsayan taahhütlere imza atmışlardı. Fakat pek çok uzman, dünya çapında acilen harekete geçilmemesi durumunda halihazırla uçurumun kıyısında olan bu krizin tutulamayacağı görüşünde. Ülkelerin bugüne kadar ekonomik çıkarlar uğruna aksiyon almaktan uzak durduğunu düşünürsek, aksiyonların başarısızlığının gerçekten yaşanabileceğini söyleyebiliriz.

Listemizin ikinci ve üçüncü sırasında da aslında iklim krizinin bir sonucu olacak iki büyük risk bulunuyor: Aşırı hava koşulları ve biyoçeşitliliğin yok olması. Tanıdık geldi, değil mi? İklim krizinin bu etkilerini zaten uzun zamandır görüyoruz. Türkiye’de yaşanması güç olarak nitelendirilen bazı hava olaylarının artık senelik bir şekilde yaşanmaya başlaması bunun en gözle görülür örneklerinden. Öte yandan 2019 yılında yayımlanan veriler bile son 50 yılda karasal türlerde %38, deniz türlerinde %36’lık kayıp yaşandığını gösteriyor. İklim krizine karşı acilen harekete geçilmezse, önümüzdeki 10 yıl fazlasıyla korkunç geçecek.

Önümüzdeki 10 yıl içinde bizi bekleyen en büyük 10 küresel risk

İklim krizine karşı alınan aksiyonun başarısız olması Aşırı hava koşulları Biyoçeşitliliğin kaybı Sosyal uyum erozyonu (Sivil toplumun çöküşü) Geçim krizleri Bulaşıcı hastalıklar İnsan kaynaklı çevre hasarı Doğal kaynak krizleri Borç krizleri Jeoekonomik çatışma

Peki sizce hem küresel hem de Türkiye ölçeğinde önümüzdeki 10 yılda göreceğimiz en büyük riskler neler?