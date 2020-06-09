10 yıl önce ABD’li bir koleksiyoncu olan Forrest Fenn tarafından Rocky Dağları’na gizlenen hazine geçtiğimiz günlerde bulundu. Hazinenin yaklaşık değerinin 1 milyon dolar olduğu söyleniyor.

Günümüzden 10 sene önce Amerika Birleşik Devletleri’nde ünlü sanat ve antika koleksiyoncusu Forrest Fenn, ilginç bir şeye imza atmıştı. Forrest, içinde altın sikke ve külçe, hayvan figürleri, altın varaklı aynalar, zümrüt ve yakutun bulunduğu bir sandığı Rocky Dağları’na gömerek bir hazine avı başlatmıştı.

Zamanında ABD’de fazlasıyla kişinin ilgisini çeken bu hazine avında başarılı olabilmek için yalnızca iki ipucu bulunuyordu. Bunlar da Forrest’ın kendi otobiyografisinde yazdığı 24 satırlık bir şiirde ve bir haritada gizliydi. İşte o hazine sonunda geçtiğimiz günlerde bulundu.

Bulan kişinin ismi açıklanmadı:

Yaklaşık 1 milyon dolar değerinde olan hazine, Forrest Fenn’in yaptığı açıklamaya göre bulundu. Fenn, yaptığı açıklamada hazineyi bulan kişinin ismini açıklamak istemediğini söyledi ve hazinenin bulunduğunun bir fotoğrafla da kanıtlandığını ekledi. Fenn’in açıklaması şu şekilde devam etti:

“Hazine, Rocky Dağları’nın yemyeşil ormanlık bitki örtüsünde yıldızların altındaydı ve 10 yıl önce sakladığım yerde duruyordu. Onu bulan kişiyi tanımıyorum ama kitabımdaki şiir onu tam olarak ortaya çıkardı.”

10 yıldır süren hazine avına binlerce insan katıldı. Öyle ki hazinenin peşinde olduğu söylenen birkaç insanın hayatını kaybettiği haberleri bile geldi. Bu haberler üzerine Fenn, insanların bu kadar hırslanmalarını önlemek için “Hazine tehlikeli bir yere gömülü değil. Hazineyi yaklaşık 80 yaşındayken gömdüm” açıklamasını yaptı.

Bundan yaklaşık 3 yıl önce Fenn, hazineyi 250 bin civarında insanın aradığını tahmin ettiğini söylemişti ancak bu arayış sırasında meydana gelen kazalardan bahseden Fenn, “Arayışın eğlenceli olması gerekiyordu” şeklinde açıklama yapmıştı. Ağustos ayında 90 yaşına girecek Fenn, hazinenin yerini kimseye söylemeyeceği konusunda söz vermişti.