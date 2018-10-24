Adını Leş Gibi Kokusundan Alan 'Ceset Çiçeği' Açtı

Geçtiğimiz ay Seattle'daki Amazon Küresi'ne getirildiğinde 48 santimetre olan ceset çiçeği, sadece 1 ayda 1.8 metreye çıkarak çiçek açtı.

Geçtiğimiz aylarda New York Botanik Bahçesi'nde time-lapse videosu çekilen bu özel çiçek, şimdi de Amazon Küresi'ndeki ziyaretçilerine bir görsel şölen sundu. Yaklaşık 40 yıl yaşayan bu çiçek türü, 2 ile 12 yıl arasında bir kere açılıp yaklaşık 2 gün içerisinde de geri kapanıyor.

İsminden de anlayabileceğiniz üzere açtığı dönemde çevreye berbat bir koku salan bu çiçeğin kokusu çürümüş et, yumurta ve peyniri andırıyor. Amazon Küresi içerisinde bulunan 400'den farklı bitki türünden biri olan ceset çiçeğine dair yapılan Twitch yayını büyük bir ilgiyle izlendi. Yaklaşık 48 saat süren yayının sonunda çiçek en son noktaya kadar büyüdü ve yeniden kapanmaya başladı.

Amazon Küresi'ndeki çiçek yaklaşık 1.8 metreye ulaşmış olsa da bu çiçeklerin 2.7 metreye kadar uzayabildikleri biliniyor. Yapılan Twitch yayınının tekrarını izlemek isterseniz hemen aşağıdaki kanaldan ulaşabilirsiniz.