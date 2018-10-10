10. Yılını Kutlayan Spotify, 10 Yılın 'En'lerini Açıkladı

Spotify, kuruluşunun 10. yılını kutlarken bugüne değin en çok dinlenen şarkı, sanatçı ve albüm gibi merak edilen istatistikleri paylaştı.

Neredeyse bir neslin müzik dinleme alışkanlığını değiştiren ve MP3 depolayan 'old school' nesli dahi kendisine çekmeyi başaran Spotify, yayınladığı resmi rakamlara göre her yıl %8 oranında dinlenme oranını artırmış durumda.

Son dönemde ücretsiz dinleyiciler için reklam zorunluluğunu minimize eden ve bu sayede online platformlar arasında en yüksek memnuniyet oranlarına da sahip olan Spotify'ın paylaştığı istatistiklere bir göz atalım.

Kurulduğundan Beri Spotify'ın Her Yıl En Çon Dinlenen Şarkısı

2008: The Killers – “Human”

2009: The Black Eyed Peas – “I Gotta Feeling”

2010: Eminem, Rihanna – “Love The Way You Lie”

2011: Don Omar, Lucenzo – “Danza Kuduro”

2012: Gotye, Kimbra – “Somebody That I Used To Know”

2013: Macklemore & Ryan Lewis – “Can’t Hold Us” (feat. Ray Dalton)

2014: Pharrell Williams – “Happy” – from Despicable Me 2

2015: Major Lazer, MØ, DJ Snake – “Lean On”

2016: Drake – “One Dance”

2017: Ed Sheeran – “Shape of You”

Spotify’da tüm zamanların en çok dinlenen sanatçıları:

Drake Ed Sheeran Eminem The Weeknd Rihanna Kanye West Coldplay Justin Bieber Calvin Harris Ariana Grande

Kurulduğu günden bu yana Spotify’da tüm zamanların en çok dinlenen şarkıları:

Ed Sheeran – “Shape Of You’” Drake – “One Dance” The Chainsmokers, Halsey – “Closer” Post Malone – “rockstar” (feat. 21 Savage) Ed Sheeran – “Thinking Out Loud” Major Lazer, MØ, DJ Snake – “Lean On” Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber – “Despacito – Remix’” Justin Bieber – “Love Yourself” Justin Bieber – “Sorry” The Chainsmokers – “Don’t Let Me Down”

Spotify’da 1 milyar dinlenme rakamına ulaşan ilk 10 sanatçı:

Rihanna (2013) David Guetta (2013) Eminem (2013) Kanye West (2014) Avicii (2014) Coldplay (2014) JAY Z (2014) Katy Perry (2014) Drake (2014) Pitbull (2014)

Kurulduğu günden bu yana Spotify’da dünya genelinde en çok dinlenen albümler: