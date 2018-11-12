%100 Elektirikli Motorlu Karsan Jest Avrupa'da Test Ediliyor

Karsan'ın ürettiği yüzde yüz elektrikli araç modeli Karsan Jest, Avrupalıları minibüsle yapılan toplu taşımayla tanıştıracak.

Her ne kadar toplu taşımalardaki emisyon oranı giderek azaltılsa da elektrikli araçlar bu konuda bir devrim yapıyor ve emisyon oranını %0'a kadar düşürebiliyorlar. Jest Electric'in BMW üretimi elektrikli motoru, 170 beygir güç ve 290 Nm tork üretirken, tek oranlı şanzımanla işbirliği yapıyor.

Alternatif akımla 6 saatte şarj olabilen Jest Electiric, hızlı istasyonda ise bu süreci 40 dakikaya düşürebiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor.

Şimdilik 190 bin Euro'dan (1.174.818 TL) Avrupa'da hizmete sunulan araçlar, 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, dijital gösterge, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile isteğe bağlı Wi-Fi uyumlu altyapı sağlarken, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyonla da binek araçları aratmayacak nitelikler taşıyor.

Üretim konusunda önlerinde hiçbir engel olmadığını belirten Okan Baş: "Bu aracı mevcut Jest üretim hattının içerisinde üretebiliyoruz. Aynı hatta dizel Jest hemen arkasında elektrikli Jest çıkarabiliyoruz. Türkiye'de Jest Electric'i ulaşılabilir konuma getirmek için bir finansman ve kiralama modeli üzerinde çalışıyoruz. 230 kW (310 BG) gücünde, 300 km'ye kadar menzil sunacak alt yapıya sahip olan Atak Electric'i de önümüzdeki yılın 3. çeyreğinde tüm homologasyonlarıyla seri üretime başlayacağız” dedi.

İlk defa bir Türk ticari araç markasının, yurtdışında böyle bir organizasyon düzenlediğini belirten Okan Baş: "Jest Electric Avrupa'da olmayan bir segmentte kendi pazarını kendisi yaratacak. Seri üretime bu ay başladığımız Jest Electric, yoğun ilgi gördü. Romanya'daki Suceava Belediyesi'nin açtığı ihaleyi kazandık ve 5 adetlik Jest Electric için anlaşma yaptık. Bununla beraber, Portekiz, Fransa ve Slovakya gibi Avrupa'nın birçok farklı ülkesinden de daha şimdiden 15 adede yakın sipariş aldık. Hatta Amerika'dan, bir firmanın talebi doğrultusunda 1 adet Jest Electric'i Silikon Vadisi'ne yolladık. Şu anda Silikon Vadisi'nde kullanılıyor." ifadelerini kullandı.