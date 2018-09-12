TUSAŞ Genel Müdürü - 100 Koltuklu Yerli Uçak Geliştireceğiz

Uluslararası uçak sektöründe 70-120 yolcu kapasiteli yolcu uçağı boşluğu olduğuna değinen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, önümüzdeki süreçte bu yönde atılım yapılacağını belirtti.

Yerli ve milli üretime tarihinde hiç olmadığı kadar önem vermeye çalışan ülkemiz, yeni dönemde yerli üretim yolcu uçağı tasarlamayı planlıyor. 70-120 koltuklu yolcu uçağı alanındaki boşluğu değerlendirmeye çalışacaklarını belirten TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, önemli açıklamalarda bulundu.

M5 isimli dergiye konuşan Kotil, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kendi yolcu uçağımızı tasarlayacağız. Uluslararası sektörde 70 kişilik uçakla 120 kişilik uçak arasında bir fırsat pazarı var. Kompozit uçaklar, termosetten yapılıyor. İki tip kompozit var: Termoplastik ve termoset. Termoset olan bugüne kadar gelen kompozit teknolojisi, termoplastik ise yeni kompozit teknolojisi. Termoplastik teknolojisi daha kullanışlı, hafif ve daha ekonomik. Termoplastik malzemeden uçak yok henüz. Bu teknoloji gelişiyor. Boeing de Airbus da biz de şu anda herkes termoplastik üzerinde çalışıyor. 5 yıl sonra yerli uçağımızın tasarımına başlıyoruz, 10 yıllık süreçte de biter."

Yaklaşık 10 yıllık bir eylem planı açıklayan Kotil, yeni dönemde bu uçakların yurtdışına ihraç edilerek ekonomiye de ciddi bir katkı yapılacağını belirtti. Daha önce silah ve savunma sektöründe yerli üretime ağırlık veren Türkiye, böylece önümüzdeki dönemde yolcu uçaklarında da kendi üretimini yapmaya başlayacak.