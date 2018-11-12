Bitcoin'in öncülerinden ve kod yazarlarından olan Jeff Garzik dağıttığı Bitcoinler için hiç pişmanlık duymadığını belirtiyor.

Bitcoin'in kaynak kodlarını yazan Satoshi Nakomato'dan sonra, blok zincirinin kaynak kodlarını geliştiren pek çok isim vardı. Bu isimlerden birisi olan Jeff Garzik, blok zincirine katkıda bulunan diğer geliştiricilere verdiği Bitcoinler için hiç pişman olmadığını söyledi.

Bitcoin için yaptıkları işlerden gurur duyduğunu ifade eden Garzik'in, ilk ve en değerli kripto paradan beklentileri aslında daha farklıymış. Daha çok günlük ticarette kullanılan, büyük miktarlarda paraların kolayca gönderilmesini sağlayan bir yapıda olacağını düşünüyormu. Yine de Garzik, Bitcoin'in geldiği son noktadan şikayetçi değil.

Bitcoin'i çocuğu gibi gördüğünü belirten yazılımcı, her çocuk gibi Bitcoin'in de kendi kendine büyüyüp evrim geçirdiğini belirterek, onun altın gibi değerli varlıklarla benzer bir yatırım aracına dönüşmesine itiraz etmiyor.

Hala anonim durumda olan Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu hakkında, Garzik'in bir fikri var. Ona göre Nakamoto, 2013 yılında hayatını kaybeden Dace Klieman. Nakamoto ile Kleiman'ın kod yazım tarzlarının benzediğini söyleyen Garzik, bilindiği üzere gerçek Nakamoto ile -onun gerçek kimliğini bilmeden- Bitcointalk forumu üzerinden görüşmeler yapıyordu.

Garzik artık Bitcoin kodu yazmıyor, bir süredir kendi şirketlerini yönetiyor. Yedi yıl önce, geliştiricileri cesaretlendirmek için 15,678 bitcoin dağıtan Garzik'in dağıttığı toplam miktar, bugünün Bitcoin değeriyle 100 milyon dolar civarında bir miktara ulaşıyor. Bu konuda pişman olup olmadığı sorulan Garzik, hiç pişman olmadığını belirtirken, kendisine o dönemde sorulan "BitCoin yaşar mı?" sorusunun bugün hiç dillendirilmediğine de dikat çekiyor.