Gözlerinde dördüncü bir koni hücresine daha sahip olan Concetta Antico adlı kadın, normal insanlardan tam 100 milyon farklı rengi görebiliyor. Normal insanların görebildiği renk sayısının ise 1 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

Concetta Antico adlı bir kadın, normal insanlardan çok daha fazla rengi görebilmesini sağlayan ve oldukça ender görünen bir duruma sahip. Tetrakromat olan kadın, gözlerinde normal üç koni hücresine ek olarak dördüncü bir koni hücresine daha sahip.

Göz kamaştırıcı renkleri görme yeteneğinin farkına varmadan önce bir sanatçı olarak kariyer yapan Antico, hayatını tamamen renkli olarak tanımlıyor. "Elime beş renk oje süren kızdım, parlak sarı yatak odam vardı" diyen sanatçı, renklerin büyüsünden dolayı kendini doğaya kaptırdığını söylüyor.

Renkleri diğer çocuklara gösterdiğinde anlayamadıklarını belirten Concetta Antico, böylece kendisiyle ilgili bir şeyin farklı olduğundan şüphelenmeye başladığını söylüyor. Bu şüpheler bir süre devam etse de durumun tam olarak ne olduğunu 2010 yılında, San Diego'da bir sanat dersi verirken anladı.

Antico, o anları "Bir Japon film ekibi tetrakromasi üzerine bir belgesel yapıyordu ve öğrencilerimden göremedikleri renkleri gösterirsem ellerini kaldırmalarını istedim. 12'si de ellerini kaldırdı" ifadeleriyle anlatıyor.

100 milyon rengi görebiliyor:

Ortalama bir insan yaklaşık bir milyon renk görebilirken, gözlerinde fazladan bir koni hücresine sahip olan tetrakromatlarda bu sayı 100 milyona çıkıyor. Bu da Concetta Antico gibi bu farklılığa sahip olan kişilere, normal insanların hayal edemeyeceği bir görüş yeteneği sağlıyor.

Gözün renklerden sorumlu olan kısmı olan koni hücreleri, ışığın belirli dalga boylarını absorbe etmek ve bunları beyne iletmek için tasarlanmış yapılar olarak tanımlanıyor. Tetrakromasi durumunun ise X kromozomundaki mutasyonlardan kaynaklandığı düşünülüyor.

X kromozomunda meydana gelen bu durum, kişilerin daha fazla veya daha az sayıda renk görmesini sağlıyor. Bununla birlikte bu mutasyonlar erkeklerde ortaya çıktığında çoğunlukla onları renk körü yaparken, kadınlarda ise her iki X kromozomunda da mutasyon olması durumunda tetrakromat olma olasılığı artıyor.

Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından incelenen Antico'nun gözlerindeki dördüncü koninin, "kırmızımsı-turuncumsu-sarı" dalga boylarındaki ışığı emdiği düşünülüyor. Kendisinin aynı zamanda, muhtemelen kendi genetik mutasyonu nedeniyle renk körü olan 12 yaşında bir kızı bulunuyor.