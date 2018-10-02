100 Milyondan Çok İndirilen SuperSu, Google Play'den Silindi

Tarihin en çok tercih edilen root uygulamalarından biri olan SuperSU, şu an bilinmeyen bir nedenle Google Play'den kaldırıldı.

Senelerdir Android platformunda en çok kullanılan root uygulamalarından olan SuperSU'nun yayın ve yapım hakları, uygulamanın yaratıcısı olan Chanfire tarafından 2015 yılında CCMT'ye devredilmişti.

Geçtiğimiz yıl uygulamayı geliştirmeyi bırakan Chainfire, bu andan itibaren uygulamanın bütün kontrolünün CCMT'de olduğunu da açıklamıştı. Geçtiğimiz yıldan beri resmi Twitter ve Facebook hesapları üzerinden herhangi bir gönderi paylaşmayan SuperSu, dün itibarı ile adeta kayıplara karıştı.

Henüz uygulamanın yaratıcısı Chainfire veya CCMT'den konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Şu an itibarı ile uygulamanın Google tarafından mı kaldırıldığı yoksa uygulamanın sahibi tarafından mı geri çekildiği belirsiz.