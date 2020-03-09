100 Yaşındaki Bir Çinli, Corona Virüsünü Yenmeyi Başardı

Yeni tip corona virüsü salgınının patlak verdiği Çin’in Wuhan kentinde yaşayan 100 yaşındaki bir kişi, COVID-19'u yenen en yaşlı insan oldu. Çinli adamın tedavisinde antiviral ilaçlar, plazma transfüzyonları ve geleneksel Çin tıbbı kullanıldığı bildirildi.

Spordan siyasete, ekonomiden teknolojiye kadar pek çok alanı etkileyen yeni tip corona virüsü salgını COVID-19, bugüne kadar dünya genelinde 3 bin 800’den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yılan veya yarasa gibi bir vahşi hayvandan kaynaklandığı tahmin edilen virüsün tedavisi henüz bulunabilmiş değil. Bu sürenin uzadığı her dakika, hem vaka hem de ölü sayısı artmaya devam ediyor. Bulaşma gücü bakımından benzersiz bir virüs olan COVID-19, şimdiye dek çoğu Çin anakarası olmak üzere dünya çapında 100 binden fazla insana enfekte olmuş durumda.

Çin'in 56 milyon nüfuslu Hubei eyaletinin başkenti Wuhan'da ortaya çıkan yeni tip corona virüsü, en çok 65 yaşın üzerindeki yetişkinleri ve 3 yaşın altındaki çocukları tehdit ediyor. Buna rağmen Wuhan kentinde yaşayan 100 yaşındaki bir Çinli, ölümcül virüsün hakkından gelmeyi başardı.

Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından 24 Şubat’ta hastaneye kaldırılan adam, 15 günlük tedavi sürecinin ardından iyileşti ve taburcu edildi. Corona virüsünü yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçen 100 yaşındaki Çinli, alzheimer, hipertansiyon ve kalp problemlerinden de muzdaripti.

Buna karşın hayata tutunmayı başaran yaşlı adam, hastanedeki doktorları dahi şaşkınlığa uğrattı. 100 yaşındaki Çinli adamın tedavisinde antiviral ilaçlar, plazma transfüzyonları ve geleneksel Çin tıbbı kullanıldığı bildirildi. Dün, Amerikan ordusu tarafından yapılan açıklamada, corona virüsünün tedavisi için geliştirilen yeni bir aşının test çalışmalarına başlandığı ifade edilmişti.