100 Yaşını Geçen İnsan Sayısının 1 Milyonu Aşması Bekleniyor

Pek çok kişi 100 yaşına kadar yaşamayı beklemese de, üç haneli yaşları görenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 2030 yılında bu sayının 1 milyonu geçmesi bekleniyor.

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, daha fazla kaynak, farklı yaşama şartları, sosyal devinimler gibi farklı etmenler sayesinde insanların ortalama ömrü uzuyor. Bu durumun bir sonucu olarak 100 yaşını aşmayı başaran insanların sayısı da gittikçe artıyor.

Dünyanın en yaşlı insanı unvanı için Brezilyalı Josefa Maria's da Conceicao iddialı olsa da, 120 yaşındaki kadın Guinness'ten onay alamadı. Guinness'e göre bu ünvanın sahibi 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon. Daha çok Rahibe Andre olarak bilinen bu kadın en yaşlı kişi unvanının resmi sahibi. En yaşlı erkek ise 113 yaşındaki Venezuelalı Juan Vicente Mora. Bu kişilerin dışında 100 yaşını aşan 621 bin kişi daha var.

2030 yılında sayıları 1 milyon olacak

Dünya hep bu kadar kalabalık değildi. Son 200 yıldaki nüfus artışımız ise katlanarak artma şeklinde oldu. Artık daha uzun yaşıyor olmamıza sayıca çok olmamız da eklenince bir zamanlar hayal gibi gözüken 100 yaşına erişmek mümkün oldu.

1990 yılında 100 yaşını görmüş insan sayısı 92 bin idi. Bugüne kıyasla neredeyse 7 kat daha az insan o zamanlarda 100 yaşına ulaşmış olsa da o sayı da kendi zamanının rekoruydu. Geçmişte ise bu rakamlar çok daha düşüktü.

Ortalama yaşam süresi de artıyor

Birleşmiş Milletler'in ortalama insan ömrüne dair kayıt tutmaya başladığı 1960 yılında insanların ortalama yaşam süresi beklentisi 52 yıl idi. Günümüzde küresel yaşam süresi beklentisi 75 yılı buldu. Elbette ki bu süre ülkeden ülkeye değişiyor, Japonya'da 85 yıl olan beklenen yaşam süresi Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 54 yıldı.

2030 yılında 1 milyondan fazla kişinin 100 yaşını aşması bekleniyor. Peki siz o kadar uzun yaşamak ister miydiniz?