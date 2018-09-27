Sarıdeniz'de avlanan balıkçılar üzerinde altından 'Jingyuan' yazan bir ahşap parçasını buldu. Dalgıçlar, suyun derinliklerinden 100 yıllık savaştan kalan gemiyi gün yüzüne çıkarttı.

Dalgıçlar yüz yıllık savaş gemisinin batığını keşfettiler. İlk Çin-Japon savaşından kalma 100 yıllık Çin savaş gemisi Sarıdeniz’de keşfedildi. 1894’te Çin donanması için denize inen gemi ‘Jingyuan’, savaş sırasında alev alıp denizin derinliklerine çökmüştü.

Adeta bir ‘zaman kapsülü’ olarak görülen gemi, balıkçıların avlanırken üzerinde Jingyuan yazan bir plakete rastlaması sayesinde gün yüzüne çıkartıldı. 100 yıldır kayıp olan o zamanın meşhur savaş gemisinden tarihe ışık tutacak 500’den fazla kalıntı bulundu.

Alman tersanesinde üretilen Jingyuan, 1880’lerde Çin donanmasına katıldı. Sarıdeniz’de Japonlara karşı savaşan gemi Almanlar tarafından büyük kalibreli silahlarla donatıldı. İşte bu nedenden Jingyuan ‘tabancalı’ adıyla anıldı. Araştırmacılar, o dönem Alman donanmasının bile bu kadar teknolojik bir savaş gemisine sahip olmadığını söyledi.

‘Laiyuan’ isimli kız kardeşiyle aynı donanmada yer alan Jingyuan, Yalu Nehri Muharebesi’nde bir saat savaştı. Nitekim Japon ateşlerinin ardından alev alan efsanevi gemi Sarıdeniz’de 12 metre dibe baş aşağı battı. 270 kişilik mürettebattan yalnızca 7 kişi hayatta kalmayı başardı.