1000 Dolarlık Oyuncu Telefonu ASUS ROG'un İçi Açıldı

Piyasanın en güçlü oyun telefonlarından olan ASUS ROG'un farklı görüntüsünün içinde ne olduğunu merak ediyor musunuz? Merak edenler için, oyun telefonunun sökülme videosu yazımızda.

ASUS yeni ROG cihazıyla, oyun telefonu üreticileri arasındaki yerini aldı. Telefon üst seviye özelliklere ve garip bir soğutma sistemine sahip. Daha önce de haberini yapmış olduğumuz JerryRigEverything kanalı, bu garip görünüşlü telefonu da sökerek içine baktı. Ünlü YouTuber telefonu açtığında, telefonun soğutma mekanizmasının altının plastik olduğunu görüyoruz ki bu soğutma görevi için çok elverişli değil.

Telefona yapılan bükme testinde de, telefonda gıcırdama sesleri meydana geldi fakat stabil bir şekilde çalışmaya devam etti, ayrıca fark edilebilir bir deformasyon da meydana gelmedi. Akıllı telefonlara göre dayanıklılık konusunda iddialı olduğu söylenebilir.

128 GB dahili hafızaya, 8 GB RAM’e ve 4000 mAh bataryaya sahip telefonun yonga seti de Snapdragon 845. 8 çekirdek ve Adreno 630 grafik işlemcisine sahip olan telefonun ülkemizde satışı bulunmuyor. Telefonun 512 GB’lık versiyonunun fiyatı Amazon’da 1000 dolar. Bu pahalı telefonun içinde ne olduğunu merak edenler için de telefonun içinin açıldığı video: