1000 Adet Tarım Kredi Kooperatif Marketi Açılacak

Türkiye'de gittikçe artmaya devam eden gıda fiyatlarının ardından Tarım Kredi Kooperatifleri market sayısının artması için talimat verildi. Tarım Kooperatif Market Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, 2022 yılında kadar toplamda 1000 market açmak istediklerini açıkladı.

Bildiğiniz üzere marketlerdeki gıda fiyatları acı bir şekilde cep yakmaya devam ediyor. Etin, tavuğun olmadığı günlük market alışverişlerinde bile en temel ihtiyaçlar için en az 100 TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor.

Milyonlarca insanı rahatsız eden bu konunun üzerine daha düşük etiketlerle satış yapan Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri son dönemde popüler olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bu marketten alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Fiyatlar gayet uygun. Türkiye genelinde bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik” açıklamalarında bulundu.

Tarım Kooperatif marketleri, yerli üretimi mağazalarına taşıyor

Bu açıklamaların ardından Tarım Kooperatif Market Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, yakın vadeli planlarını Hürriyet'e anlattı. İstanbul'un iki yakası da dahil olmak üzere Ankara, Sivas, Antalya, Mersin, İzmir ve Konya gibi onlarca şehirde hizmet verdiklerini belirten Yıldırım, bu yıl sonuna kadar 700 mağaza açmayı hedeflediklerini dile getirdi.

2021-2026 yılları için belirli bir stratejileri olduğunu dile getiren Yıldırım, 2022 yılı içerisinde mağaza sayılarını 1000'e tamamlamak istediklerini, ayrıca şu anda sadece Gaziantep'te bulunan KoopGross ve KoopGel mağazaları ile birlikte KoopSanal hizmetlerini de Türk tüketicilerle buluşturmak istediklerini dile getirdi.

"Tanzim mağazası değiliz"

Vatandaşın normal marketler ve Tarım Kooperatif Market ile arasında büyük bir fiyat farkı beklemelerinin yanlış olduğunu belirten Yıldırım, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; "Müşteriler fiyat farkının daha fazla olmasını bekliyorlar. Fiyatı belli bir noktada tuttuğumuzda rakipler fazla artış yapamıyor, bize göre ayarlama yapıyorlar. Bizim işimiz tanzim değil, tanzim mağazası değiliz. Ticari faaliyet gösteriyoruz, Türk işçisinin ürettiği kaliteli ürünlerin uygun fiyata ulaşımını sağlıyoruz. Kooperatif yapısıyız. Türk çiftçisinin ürünlerini alıp, onları destekleyerek, vatandaşla buluşturmayı hedefliyoruz. 2021-2026 stratejimiz var."